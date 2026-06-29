Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El período de comentarios públicos de la ciudad para el Plan Maestro de State Street finaliza el martes 30 de junio de 2026. Los comentarios por escrito se pueden enviar por correo electrónico a StateStreetMasterPlan@SantaBarbaraCA.gov.

Después del período de comentarios públicos, el personal finalizará el Plan Maestro y el Plan Maestro final de State Street se presentará al Concejo de la Ciudad en agosto de 2026.

Además del Plan Maestro de State Street, el Concejo de la Ciudad hablará sobre la implementación provisional del Plan Maestro de State Street el martes 30 de junio de 2026. El personal solicitará la dirección del Concejo sobre si mantener la State Street Promenade en su configuración actual hasta que se implemente el Plan Maestro y regresar al Concejo con enmiendas para reautorizar el Título 31, o permitir que el Título 31 expire y regresar al Concejo para asignar los fondos necesarios para llevar a cabo la reconfiguración de la vía para el tráfico vehicular hasta que se pueda implementar el Plan Maestro.

Implementación provisional de la presentación del Plan Maestro de State Street ante el Consejo Municipal

Martes, 30 de junio de 2026

Comienza a las 2:00 p.m.

Alcaldía, Cámara del Consejo (735 Anacapa St.)

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Documentos para revisión: