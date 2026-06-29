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GOLETA, CA, 29 de junio de 2026 – ¡Celebra el 250 aniversario de Estados Unidos con 250 drones iluminando el cielo en Goleta! El show de drones del 4 de julio de la ciudad será ESTE sábado en el estadio de fútbol americano de la preparatoria Dos Pueblos (7266 Alameda Avenue). Esperamos que tengas tu rojo, blanco y azul listo y estes entusiasmado por compartir este evento patriótico con nosotros. Tenemos planeada una gran noche. Mira nuestro vídeo promocional en español o en inglés para saber más. Como novedad este año, hay asientos reservados limitados. Compra tu asiento reservado aquí.

Puedes ver el horario y datos importantes que debes conocer antes de ir a continuación.

5:00 p.m. Se abre el estacionamiento en Dos Pueblos (DPHS). El estacionamiento está disponible en DPHS por orden de llegada. Se fomenta compartir coche. No se permite estacionarse en Cathedral Oaks Road. También hay estacionamiento limitado para personas con discapacidad disponible en el estacionamiento del personal del DPHS en la Avenida Alameda, así como un punto de entrega en la rotonda. Ten en cuenta que todavía queda un poco de camino de allí al evento.

5:30 p.m. Santa Barbara Airbus ofrecerá servicio gratuito de transportación del estacionamiento de Costco en el Mercado Camino Real hasta la entrada de DPHS en la Avenida Alameda de 5:30 p.m a 8:45 p.m. Ten en cuenta que no habrá servicio durante el show de drones, con el último autobús saliendo de Costco a las 8:50 p.m. Los autobuses estarán disponibles para llevar a la gente de vuelta al Mercado del Camino Real tras el espectáculo, aproximadamente de 21:30 a 22:15.

6:00 p.m. Las puertas del estadio se abren. Encuentra un asiento en las gradas o lleva una manta y silla bajas para usar en el césped o la pista. No se permiten sillas de camping ni mascotas. Como se ha mencionado, también puedes comprar asientos reservados para ti y tus invitados. Esta zona será vallada donde cada invitado tendrá un asiento dedicado, incluirá algunos tentempiés ligeros y bebidas y la mejor vista del show en el campo. No hay que preocuparse por llegar temprano, su asiento estará reservado para usted. Compra tu asiento reservado con antelación aquí.

6:00 p.m. Camiones de Comida adentro del estadio abrirán. Puedes llevar comida dentro del estadio pero no se permiten hieleras o loncheras grandes. Los camiones de comida incluyen Santa Barbara Food Connection, Don Pepes, Sassafras, SB Hives, Lobo Butcher Shop, y Kona Ice.

6:00 a 9:00 p.m. Música, baile y actividades como juegos, fotomatón, pintura de cara, burbujas y más. DJ Darla Bea, acompañada por el saxofonista Gerry Smith Jr., entretendrá al público. La pista de baile estará abierta para todos los que quieran disfrutar al ritmo del Día de la Independencia.

7:00 p.m. Clases de baile en línea con la leyenda local de la danza Tin, que anunciará bailes durante toda la noche. Trae tus botas y que se sienta el ambiente.9:10 p.m. La ganadora de Estrella Adolescente Santa Bárbara 2026, Brynn Wood, cantará el himno nacional.

9:15 p.m. El show de drones comenzará al anochecer (duración aproximada de 12 minutos). ¡No te pierdas el espectáculo que iluminará el cielo!

Ten en cuenta que la mejor vista del show de drones es dentro del propio estadio. Por favor, síguenos en redes sociales (X, Facebook e Instagram) para mantenerte al día del evento. Por ejemplo, informaremos al público si llegamos a su capacidad, si el estacionamiento está lleno y si hay retrasos por el tiempo u otra información relevante sobre el show.

Nada de esto sería posible sin el GENEROSO apoyo de nuestros increíbles socios comunitarios. Por favor, tómate un momento para leer sus nombres y asegúrate de dar las gracias.

• Platino: Yardi

• Oro: Ergomotion, Inc., Santa Barbara Airbus, Aeropuerto de Santa Bárbara, Santa Bárbara Honda, Acura & Toyota y Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara

• Plata: Camino Real Marketplace, Deckers Brands, MarBorg Industries, Teledyne FLIR y UCSB Athletics

• Bronce: Distrito de Control de la Contaminación del Aire, Cisjordania Comunitaria, Familia Eng-Denbaars, Depósito de Combustible y Mercado Puntual, Sociedad Histórica del Valle de Goleta y True North Wealth Management

• Socios Comunitarios: American Riviera Bank, Best, Best & Krieger, Cederlof Family, Central Coast Community Energy, Cottage Health, Dos Pueblos High School, Greater Santa Barbara Lions Club, KeyPoint Credit Union, Leonardo DRS, Santa Barbara News-Press, SEE International, Southern California Edison, Sun Coast Rentals, Visit Santa Barbara y The Water Store

Información adicional del evento disponible en el sitio web de la ciudad: http://www.CityofGoleta.org/July4.

¡Esperamos celebrar con ustedes este sábado!