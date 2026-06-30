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GOLETA, CA, 30 de junio de 2026 – Los parques y y la recreación son parte fundamental de lo que hace de Goleta una comunidad vibrante y conectada. Este julio, los invitamos a formar parte de los lugares, programas y actividades que nos reúnen durante el Mes de los Parques y la Recreación. El tema de este año, “El poder de los parques y la recreación”, destaca las muchas formas en que los parques, programas y espacios comunitarios promueven la salud y el bienestar, inspiran la creatividad y crean oportunidades de conexión.

¡Acompáñenos y experimenta todo lo que Goleta y sus parques tienen para ofrecer! Visita la página web del Mes de Parques y Recreación para explorar un calendario de actividades gratuitas y de bajo coste que se celebran durante todo julio, diseñado para animar a los residentes de todas las edades a salir al aire libre, divertirse y conectar con la comunidad.

Formas de disfrutar del Mes de los Parques y la Recreación

Durante todo julio, miembros de la comunidad de todas las edades podrán participar en una variedad de actividades y eventos que celebran el poder de los parques y la recreación, incluyendo:

Almuerzo de verano en el parque

Lunes a viernes, hasta el 7 de agosto | 11:30 a.m. – 1:00 p.m.
Habrá almuerzos gratuitos de verano disponibles para niños menores de 18 años en el Parque Jonny D. Wallis, proporcionados por el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara.

Show de Drones en la ciudad de Goleta

Sábado, 4 de julio | Puertas abren a las 6:00 p.m.
Celebra el Día de la Independencia con un evento comunitario gratuito que incluye comida, actividades, música y un espectáculo de drones en Dos Pueblos High School.

Fiesta para ver la Semi-Final del Mundial

Martes, 14 de julio | Puertas abren a las 11:30 a.m.
Se invita a los aficionados al fútbol a unirse a la comunidad para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA en el Centro Comunitario de Goleta.

Clínica gratuita de habilidades de pickleball

Sábado 18 y 25 de julio (Adultos: 8:00 a.m. – 10:00 a.m. & Niños 10:00 a.m. – 12:00 p.m.)
Aprende lo básico del pickleball en las canchas del Centro Comunitario de Goleta. Es necesario confirmar su asistencia (RSVP) a través de la página web del Mes de los Parques y la Recreación.

Día de Patinaje Libre en Ice in Paradise

Domingo 26 de julio, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
Disfruta de entrada y renta de patines gratuitas para personas de todas las edades y niveles de experiencia de patinaje en hielo en Ice in Paradise.

La Ciudad también ha creado un libro para colorear del mes de Parques y Recreación para complementar el calendario de actividades. Este folleto estará disponible a partir de principios de julio en el Ayuntamiento de Goleta (130 Cremona Avenue), el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue), o puede descargarse en la página web de la ciudad en http://www.CityofGoleta.org/PRM.

Esperamos que salgas a explorar nuestros parques, programas recreativos y espacios abiertos, y que aprecies el importante papel que desempeñan en la mejora de la calidad de vida en Goleta.

Comparte tus momentos favoritos con nosotros en redes sociales etiquetando a @cityofgoleta y usando #GoletaParksAndRec. ¡Nos encantaría ver cómo disfrutas de los parques, programas y actividades de Goleta!

Tue Jun 30, 2026 | 22:57pm
https://www.independent.com/2026/06/30/celebra-el-poder-de-los-parques-y-la-recreacion-este-julio/

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