Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 30 de junio de 2026 – Los parques y y la recreación son parte fundamental de lo que hace de Goleta una comunidad vibrante y conectada. Este julio, los invitamos a formar parte de los lugares, programas y actividades que nos reúnen durante el Mes de los Parques y la Recreación. El tema de este año, “El poder de los parques y la recreación”, destaca las muchas formas en que los parques, programas y espacios comunitarios promueven la salud y el bienestar, inspiran la creatividad y crean oportunidades de conexión.

¡Acompáñenos y experimenta todo lo que Goleta y sus parques tienen para ofrecer! Visita la página web del Mes de Parques y Recreación para explorar un calendario de actividades gratuitas y de bajo coste que se celebran durante todo julio, diseñado para animar a los residentes de todas las edades a salir al aire libre, divertirse y conectar con la comunidad.

Formas de disfrutar del Mes de los Parques y la Recreación

Durante todo julio, miembros de la comunidad de todas las edades podrán participar en una variedad de actividades y eventos que celebran el poder de los parques y la recreación, incluyendo:

• Almuerzo de verano en el parque

Lunes a viernes, hasta el 7 de agosto | 11:30 a.m. – 1:00 p.m.

Habrá almuerzos gratuitos de verano disponibles para niños menores de 18 años en el Parque Jonny D. Wallis, proporcionados por el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara.

• Show de Drones en la ciudad de Goleta

Sábado, 4 de julio | Puertas abren a las 6:00 p.m.

Celebra el Día de la Independencia con un evento comunitario gratuito que incluye comida, actividades, música y un espectáculo de drones en Dos Pueblos High School.

• Fiesta para ver la Semi-Final del Mundial

Martes, 14 de julio | Puertas abren a las 11:30 a.m.

Se invita a los aficionados al fútbol a unirse a la comunidad para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA en el Centro Comunitario de Goleta.

• Clínica gratuita de habilidades de pickleball

Sábado 18 y 25 de julio (Adultos: 8:00 a.m. – 10:00 a.m. & Niños 10:00 a.m. – 12:00 p.m.)

Aprende lo básico del pickleball en las canchas del Centro Comunitario de Goleta. Es necesario confirmar su asistencia (RSVP) a través de la página web del Mes de los Parques y la Recreación.

• Día de Patinaje Libre en Ice in Paradise

Domingo 26 de julio, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

Disfruta de entrada y renta de patines gratuitas para personas de todas las edades y niveles de experiencia de patinaje en hielo en Ice in Paradise.

La Ciudad también ha creado un libro para colorear del mes de Parques y Recreación para complementar el calendario de actividades. Este folleto estará disponible a partir de principios de julio en el Ayuntamiento de Goleta (130 Cremona Avenue), el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue), o puede descargarse en la página web de la ciudad en http://www.CityofGoleta.org/PRM.

Esperamos que salgas a explorar nuestros parques, programas recreativos y espacios abiertos, y que aprecies el importante papel que desempeñan en la mejora de la calidad de vida en Goleta.

Comparte tus momentos favoritos con nosotros en redes sociales etiquetando a @cityofgoleta y usando #GoletaParksAndRec. ¡Nos encantaría ver cómo disfrutas de los parques, programas y actividades de Goleta!