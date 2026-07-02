Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 2 de julio de 2026

El Departamento de Policía de Santa Bárbara y el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara tienen el gusto de invitar a residentes de todas las edades a una Fiesta Vecinal gratuita que se llevará a cabo en Bohnett Park (1251 San Pascual Street) el domingo 12 de julio de 2026, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Este evento familiar está diseñado para reunir a los miembros de la comunidad y brindarles la oportunidad de conocer a los dedicados oficiales de policía y bomberos que con orgullo sirven a la ciudad de Santa Bárbara. Las alianzas sólidas entre el personal de seguridad pública y la comunidad son fundamentales para crear vecindarios seguros, acogedores y prósperos.

La Fiesta Vecinal contará con una variedad de actividades y atracciones gratuitas para toda la familia, entre ellas:

Juegos y actividades interactivas

Música

Comida

Exhibición de vehículos de seguridad pública

Un tobogán inflable para niños

Oportunidades para conocer y convivir con oficiales de policía, bomberos y otro personal de seguridad pública

El Departamento de Policía de Santa Bárbara y el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara están comprometidos a trabajar de la mano con los residentes para fortalecer la seguridad pública mediante la colaboración, la confianza y la participación comunitaria. Eventos como este ofrecen un ambiente divertido y acogedor donde los vecinos pueden conocerse entre sí, aprender más sobre los servicios de seguridad pública y fortalecer las relaciones que hacen de nuestra comunidad un lugar más seguro y unido.

¡Esperamos contar con su presencia!