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(CONDADO DE SANTA BÁRBARA, Calif.) — Ahora que las familias se preparan para el próximo año escolar, el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) anima a los padres y cuidadores a incluir las vacunas infantiles de rutina como parte de los preparativos para la vuelta a clases.

Mantener vigentes las vacunas requeridas ayuda a proteger a los niños contra enfermedades prevenibles por vacunación, apoya un año escolar saludable y ayuda a reducir la propagación de enfermedades en las salas de clase y en toda la comunidad.

Ya sea que un estudiante vaya a comenzar el kínder, la secundaria, la preparatoria o la universidad, el verano es el momento ideal para programar una cita de vacunación con su proveedor de atención médica, revisar su registro de vacunación y asegurarse de que todas sus vacunas estén vigentes.

Programe la cita con anticipación

No espere hasta el primer día de clases, reserve cita para el chequeo médico anual de su hijo a principios de este verano. Programar la cita antes del inicio del año escolar ofrece varios beneficios, entre ellos una mayor disponibilidad de citas, tiempos de espera más cortos y menos interrupciones en el aprendizaje debido a enfermedades prevenibles.

«La preparación para el año escolar incluye una conversación con el pediatra de su hijo sobre las vacunas. Este verano, recuerdo a todos los padres y cuidadores que la salud de sus hijos es un tema que merece la pena tratar ahora mismo, programando una visita de bienestar infantil» —dijo el Dr. Henning Ansorg, responsable de salud del condado.

«Una visita de bienestar infantil es una oportunidad para revisar el registro de vacunación de su hijo, aclarar cualquier duda que pueda tener con su pediatra y ayudar a garantizar que su hijo esté protegido antes de volver a la escuela».

¿Qué pueden hacer ahora los padres y los cuidadores?

• Programe una revisión médica de rutina para su hijo. Póngase en contacto con el médico de su hijo para programar una revisión médica de vuelta a la escuela. Estas visitas pueden incluir las vacunas recomendadas, pruebas de desarrollo y evaluaciones del crecimiento.

• Revise el registro de vacunación de su hijo. Traiga una copia del registro de vacunación de su hijo a la cita o solicítela a su profesional médico.

• Accede a su registro digital de vacunación. Los residentes de California pueden obtener una copia digital de su registro de vacunación a través del Portal de registros digitales de vacunación de California.

• Hable con el médico de su hijo. ¿Tiene alguna duda o preocupación sobre las vacunas? Los pediatras y otros profesionales sanitarios de confianza siguen siendo la mejor fuente de información sobre las vacunas y pueden responder a preguntas específicas sobre la salud de su hijo.

Para obtener más información sobre las vacunas infantiles, visite sbcphd.org/iz.