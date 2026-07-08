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GOLETA, CA, 7 de Julio de 2026 – La Ciudad de Goleta se complace en anunciar la publicación del Borrador del Programa Local Costero (LCP) de Revisión Pública. La comunidad tiene hasta el 6 de agosto de 2026 para enviar comentarios. El LCP es el marco de planificación y regulación de la ciudad para el uso del suelo, el desarrollo, el acceso público y la protección de recursos dentro de la Zona Costera de Goleta. Exigido por la Ley Costera de California, el LCP incluye un Plan de Uso del Suelo Costero (CLUP) y un Plan de Implementación (IP) que guían la toma de decisiones futuras en la Zona Costera.

El CLUP se prepara como un nuevo elemento del Plan General de la Ciudad, Capítulo 11: Elemento Costero. El nuevo Elemento Costero incluye políticas que actualmente se encuentran en otros elementos del Plan General, así como nuevas políticas propuestas.

La IP se prepara como el Título 18 (Zonificación Costera) del Código Municipal de Goleta. El Título 18 se basa en las normativas de zonificación existentes y será el código de zonificación que se aplicará a todos los desarrollos propuestos dentro de la Zona Costera de la ciudad. El IP también ha sido preparado para incluir un nuevo Capítulo 16.19 (Regulaciones Adicionales en la Zona Costera) en las regulaciones de subdivisión de la ciudad.

El Borrador de Revisión Pública del LCP, una combinación del CLUP y la IP, refleja revisiones desarrolladas mediante la coordinación con el personal de la Comisión Costera de California e incorpora las aportaciones recibidas durante los recientes talleres de la Comisión de Planificación.

Revisa los documentos preliminares

Los materiales del Borrador de Revisión Pública del LCP están disponibles en la página web del Proyecto del Programa Local Costero de la Ciudad en http://www.CityofGoleta.org/LCP. Los documentos en el sitio web se proporcionan en inglés. Para más información sobre el Borrador de Revisión Pública, las consultas en español deben enviarse al correo electrónico a continuación.

Enviar comentarios

El periodo de revisión pública permanecerá abierto hasta el 6 de agosto de 2026. Los comentarios y preguntas deben enviarse a: LCP@cityofgoleta.gov.

¿Qué ocurre después?

Tras el periodo de revisión pública, el personal municipal evaluará los comentarios recibidos y preparará las revisiones, según corresponda, antes de futuras audiencias públicas y consideración por parte de la Comisión de Planificación, el Ayuntamiento y la Comisión Costera de California.