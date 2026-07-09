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SANTA BÁRBARA, CA – 8 de julio de 2026

Las bibliotecas ayudan a los estudiantes a tener éxito, y la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL) y el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (SBUSD) están trabajando juntos para hacer que el acceso a la biblioteca sea más fácil que nunca.

Las Tarjetas de Éxito Estudiantil son tarjetas iniciales de biblioteca que le permiten a los estudiantes sacar hasta tres materiales físicos a la vez y obtener acceso completo a las herramientas de aprendizaje en línea, sin necesidad de una tarjeta física ni de visitar la biblioteca para inscribirse. Estas tarjetas están disponibles para todos los estudiantes de SBUSD, incluyendo ahora a varias escuelas charter.

Padres y tutores: Todo lo que deben hacer es dar su consentimiento a través de Aeries al inscribir a su estudiante en la escuela. Las tarjetas se activan a mediados de septiembre de cada año.

Las Tarjetas de Éxito Estudiantil no son tarjetas físicas; consisten simplemente en un número de tarjeta y un PIN fáciles de recordar.

Número de tarjeta y código PIN

Número de tarjeta de biblioteca: 21447000 + el número de identificación del estudiante (también conocido como número de almuerzo).

Código PIN: Los últimos cuatro dígitos del número de teléfono principal registrado en Aeries.

Los estudiantes pueden:

Usar su número de tarjeta y código PIN en los quioscos de autoservicio.

Compartir su número de tarjeta con el personal de la biblioteca al sacar materiales.

Usar su número de tarjeta y código PIN para iniciar sesión en los recursos digitales.

Para obtener más información, incluyendo un breve video con instrucciones paso a paso sobre cómo inscribirse a través de Aeries, visite Tarjetas de Biblioteca: Éxito Estudiantil (sbplibrary.org/StudentSuccess).