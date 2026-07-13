Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 10 de julio de 2026 – Uno de los eventos favoritos de Goleta se celebra el sábado 15 de agosto. Esperamos que puedas acompañarnos en la cena comunitaria en la presa de Goleta del lago Los Carneros de 4:00 a 7:00 p.m. Mire este video de invitación en español del Especialista de Participación Comunitaria en Español de la Ciudad, Marcos Martinez para conocer más sobre este evento especial y tranquilo. El video también está disponible en ingles con la Alcaldesa Paula Perotte. Este año, como novedad, Cycling Without Age estará presente en el evento para ofrecer paseos a cualquier persona que lo necesite. Esta es una excelente manera de que las personas con problemas de movilidad puedan seguir disfrutando del evento.

La Cena Comunitaria en la Presa es un evento popular en Goleta que reúne a vecinos y amigos. Habrá mesas y sillas instaladas a lo largo de la presa con impresionantes vistas del Lago Los Carneros y las montañas. Traiga su propia cena tipo picnic y bebidas, o compre comida durante el evento de 805 Lobo Butcher Shop. Disfrute de música bluegrass en vivo gracias a los Salt Martians.

Conmemore el evento con una camiseta de la Cena en la Presa. Traiga a los niños a este evento familiar: habrá pintacaritas, Kona Ice y la Bookvan de la Biblioteca del Valle de Goleta. Como recordatorio, la Ciudad cuenta con una ordenanza para reducir el uso de plásticos y le pedimos que, por favor, no traiga plásticos de un solo uso. Como regalo gratuito para usted, los asistentes recibirán un juego reutilizable de utensilios de viaje para usar y conservar, cortesía de la Ciudad de Goleta. Obtenga más información sobre Goleta Sin Plástico aquí: http://www.cityofgoleta.org/plasticfreegoleta. #VamosVerdeGoleta

Para llegar al evento, ingrese por N. La Patera Lane o por Stow House en 304 N. Los Carneros Road. Use zapatos cómodos para caminar y traiga una chamarra por si hace viento. Por favor, no traiga mascotas; se permiten animales de servicio.

Habrá un servicio gratuito de estacionamiento de bicicletas que permitirá a los asistentes llegar en scooter, bicicleta o bicicleta eléctrica y contar con un lugar seguro y conveniente para estacionarlos.

El personal y los voluntarios de SB MOVE estarán al pendiente y ayudarán a los asistentes a recuperar sus vehículos al final del evento. El estacionamiento de bicicletas estará ubicado cerca de la entrada de N. La Patera Lane, junto al camión de comida.

La Cena en la Presa de Goleta es organizada por la Ciudad de Goleta y la Sociedad Histórica del Valle de Goleta, con un agradecimiento especial a Big Hammer Lures, Creekside Restaurant,Devereux, Fuel Depot & The Point Market, MarBorg y la Cámara de Comercio de la Costa Sur de Santa Bárbara.

¡Nos vemos el 15 de agosto en la #MejorCenaComunitaria!