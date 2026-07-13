Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Como parte de su compromiso continuo con un sector cultural local vibrante y sostenible, y con el acceso a las artes para todas las personas, la Ciudad está invirtiendo cerca de $250,000 en la comunidad a través de su programa anual de Subvenciones de Artes Culturales. Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 17 de agosto de 2026 a las 5:00 p.m. (hora del Pacífico).

Se invita a las organizaciones con sede en Santa Bárbara a postularse a uno de los tres programas de subvenciones: Artes Comunitarias, Desarrollo Organizacional y Eventos y Festivales Comunitarios. Estos programas buscan ampliar el acceso a las artes para las comunidades desatendidas, apoyar a organizaciones sin fines de lucro diversas e impulsar eventos y festivales que fortalezcan la vitalidad económica y comunitaria local.

Subvenciones de Artes Comunitarias (CA): Apoyan proyectos y programas artísticos que benefician a jóvenes, residentes de bajos ingresos y comunidades históricamente desatendidas de Santa Bárbara. El financiamiento tiene como objetivo ampliar el acceso a las artes y fomentar la participación inclusiva en vecindarios y entre poblaciones que enfrentan barreras para participar.Monto máximo por solicitud: $6,000Periodo del proyecto: del 1 de enero al 31 de diciembre (12 meses).

Subvenciones de Desarrollo Organizacional (OD): Apoyan a organizaciones artísticas con sede en Santa Bárbara para fortalecer su sostenibilidad, ampliar su capacidad y mejorar su desempeño general. Los fondos pueden utilizarse para gastos operativos y de mercadotecnia, incluidos esfuerzos para ampliar el público, fortalecer la infraestructura e incrementar los ingresos propios con el tiempo. Monto máximo por solicitud: $15,000Periodo del proyecto: del 1 de enero al 30 de junio del año siguiente (18 meses).

Subvenciones para Eventos y Festivales Comunitarios (EF): Otorgan financiamiento a organizaciones de Santa Bárbara para la promoción y producción de eventos artísticos y culturales. Los solicitantes deberán demostrar su capacidad para organizar eventos públicos o festivales que fortalezcan la vitalidad cultural de la Ciudad, atraigan a públicos diversos y reflejen la diversidad de la comunidad. Monto máximo por solicitud: $15,000Periodo del proyecto: Del 1 de enero al 30 de junio del año siguiente (18 meses).

Para ser elegibles, los solicitantes deben contar con la clasificación de organización sin fines de lucro 501(c)(3) o con el patrocinio fiscal de una organización sin fines de lucro, además de asistir a un taller informativo obligatorio.

Por favor, regístrese para asistir al taller en persona o en línea. Para solicitar servicios de interpretación en español para el taller de subvenciones del jueves, envíe un correo electrónico a Hannah Rubalcava a Hannah@sbac.ca.gov.

Taller presencial sobre las Subvenciones de Artes Culturales Jueves, 16 de julio de 2026De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.Sala de reuniones David Gebhard (630 Garden St.)Información del evento | Agregar a su calendario

Regístrese para el taller presencial

Taller virtual sobre las Subvenciones de Artes CulturalesMiércoles, 5 de agosto de 2026De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.Información del evento | Agregar a su calendario

Regístrese para el taller virtual

Para obtener las pautas de las subvenciones, los requisitos de elegibilidad y el portal de solicitud en línea, visite sbac.ca.gov/city-grants.

Las Subvenciones para las Artes Culturales son financiadas por la Ciudad de Santa Bárbara. Las solicitudes son revisadas por el Comité Asesor de Artes y el Comité de Eventos y Festivales Comunitarios, designados por la Ciudad. La administración de las subvenciones es facilitada por la Oficina de Artes y Cultura del Condado. Durante más de 30 años, ambos gobiernos han compartido recursos y personal para maximizar el apoyo a las instituciones, programas, iniciativas y proyectos de arte y cultura de Santa Bárbara.