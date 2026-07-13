Se abre el periodo de revisión comunitaria para el borrador del Informe de Impacto Ambiental del Programa del Plan Maestro de Recreación

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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Santa Bárbara, División de Parques (County Parks), ha publicado el Borrador del Informe de Impacto Ambiental (EIR, Environmental Impact Report) del Programa para el Plan Maestro de Recreación del Condado de Santa Bárbara y las enmiendas asociadas al Plan Integral y las Ordenanzas. El documento, publicado el 26 de junio de 2026, cumple con los requisitos de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, California Environmental Quality Act).

El Plan Maestro de Recreación describe una visión a largo plazo para financiar, construir y mantener parques, senderos e instalaciones recreativas públicas durante los próximos 20 años dentro de las áreas no incorporadas del condado. El borrador del Plan propone mejoras de capital, programas, estrategias de financiamiento y herramientas de implementación, incluido el programa propuesto de Proyecto de Beneficio Recreativo (RBP), el cual permitiría que los desarrollos privados contribuyan al sistema de recreación pública.

El borrador del EIR del Programa evalúa los impactos ambientales potenciales, identifica las medidas de mitigación propuestas y describe los requisitos de monitoreo en una gama completa de áreas de recursos de la CEQA. Los impactos significativos e inevitables identificados en el informe incluyen los recursos agrícolas y el transporte.

Se invita al público a revisar el borrador del EIR del Programa y a presentar comentarios por escrito con respecto a la suficiencia e integridad del análisis. El documento está disponible en línea en el Plan Maestro de Recreación | Condado de Santa Bárbara, CA – sitio web oficial.

Los comentarios se pueden enviar por correo hasta las 5:00 P. M. del 10 de agosto de 2026.

Los comentarios se pueden enviar por correo electrónico a RecPlan@countyofsb.org o por correo postal a:

Attn: Jeff Lindgren, Assistant Director, County Parks

Community Services Department, Parks Division

123 East Anapamu Street

Santa Barbara, CA 93101

Para apoyar el Plan Maestro de Recreación y el Programa de Proyecto de Beneficio Recreativo, el Condado también propone enmiendas al Plan Integral y a las ordenanzas de zonificación.

El borrador del Plan refleja más de dos años de participación comunitaria, que incluyen más de 8 000 respuestas a encuestas y 90 eventos de difusión. El Condado expresa su agradecimiento a los miembros de la comunidad, las ciudades y distritos locales, a las organizaciones asociadas y al comité directivo multijurisdiccional por sus contribuciones.