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GOLETA, CA, 14 de julio de 2026 – ¡Todavía hay tiempo para participar en el Programa de Lectura de Verano Read-A-Palooza en las Bibliotecas de Goleta y Santa Ynez Valley! Con Nathalia Music, funciones de películas, Hula Anyone y otro Beach Book Club todavía en el calendario, aún hay muchas maneras de participar y divertirse antes de que el programa termine el 31 de julio.

¡Acompáñanos en los siguientes eventos!

Biblioteca del Valle de Goleta (GVL) Express – 6500 Hollister Ave, Suite 105, Goleta

• Show de Hula el sábado 18 de julio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue, Goleta)

• Club de Lectura de Playa el jueves 23 de julio de 5:00 a 6:30 p.m. en Goleta Beach, cerca del área de juegos (5986 Sandspit Road, Goleta) Biblioteca Buellton – 202 Dairyland Road, Buellton

• Concierto de Nathalia Music el sábado 18 de julio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Biblioteca de Buellton Biblioteca Solvang – 1745 Mission Drive, Solvang

• Funciones de películas todos los jueves de junio y julio de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en la Biblioteca de Solvang

Para participar en Read-A-Palooza, simplemente registra tus lecturas un mínimo de cuatro días a la semana para ganar premios semanales divertidos y participaciones en nuestros sorteos del gran premio. Realiza una variedad de actividades en casa y por la ciudad para conseguir aún más participaciones en los sorteos. Todo lo que necesitas para empezar es recoger tu registro de lectura en la biblioteca o registrarte online a través de la app Beanstack o http://www.beanstack.com.

¡Más de 1,400 personas han participado en Read-A-Palooza hasta ahora, manteniendo muy ocupados al personal de la biblioteca y a los voluntarios adolescentes! Programas como los Beach Book Clubs, Mahni’s Reptiles y el evento de manualidades Tie-Dye han tenido una gran participación de personas de todas las edades, con muchos rostros conocidos que regresan una y otra vez.

Visita nuestro sitio web en http://www.goletavalleylibrary.org/summer para más detalles e información sobre el programa.

¡No podríamos realizar este programa sin el generoso apoyo de nuestros voluntarios y patrocinadores de la comunidad, incluyendo Friends of Goleta Valley Library, Friends of the Buellton Library, Friends of the Library of the Santa Ynez Valley y muchos más!

Por favor, consulte la lista completa de patrocinadores a continuación:Albertson’s, Birkholm’s Bakery & Café, Blenders in the Grass, Bob’s Well Bread, The Book Loft, Brick Barn Wine Estate, California Nature Art Museum, Coffee House by Chomp, Community Clayworks, The Creation Station Fabric & Quilt Shop, Deckers Brands, Drover’s Doughnuts, Enjoy Bagels & Sweets, Amigos de la Biblioteca de Buellton, Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, Amigos de la Biblioteca del Valle de Santa Ynez, Goleta Valley Athletic Club, Habit Burger & Grill, The Home Connection – Solvang, Ice in Paradise, Industrial Eats, Ingeborg’s Danish Chocolates, Jersey Mike’s, Kaena Wine Co., Kona Ice, Lefty’s Coffee, Los Olivos, MOXI, el Museo del Lobo de Exploración e Innovación, Mystic Merchant, Nana Thai, New Frontiers Natural Marketplace, Olsen’s Danish Village Bakery, Rori’s Artisanal Creamery, Jardín Botánico de Santa Bárbara, Museo Marítimo de Santa Bárbara, Museo de Historia Natural de Santa Bárbara y Sea Center, Zoológico de Santa Bárbara, Museo Histórico del Valle de Santa Ynez y Parks-Janeway Carriage House, Solvang Bakery, Solvang Ultimate Escape Rooms, South Coast Deli, South Coast Montessori, Museo del Ferrocarril de la Costa Sur, Stuart C. Gildred Family YMCA, Subway (#5776), Valley Hardware and Garden Center, Woodstock’s Pizza y Yogurtland.