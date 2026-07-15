Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
GOLETA, CA, 15 de julio de 2026 – La Ciudad de Goleta le recuerda a nuestra comunidad sobre el próximo evento de Embellece Goleta en celebración de Julio Sin Plástico. ¡Acompáñenos ESTE sábado 18 de julio en el Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue)! El programa Embellece Goleta de la Ciudad incluye una entrega gratuita de artículos voluminosos y una limpieza comunitaria de basura, ambos diseñados para apoyar una Goleta más limpia y sostenible.
Entrega gratuita de artículos voluminosos (9:00 a.m. – 1:00 p.m.)
Esta es una excelente oportunidad para deshacerse responsablemente de artículos grandes del hogar, directamente en su comunidad.
• Lugar de entrega: Centro Comunitario de Goleta ESTACIONAMIENTO TRASERO
• Artículos aceptados: Muebles, colchones y otros objetos voluminosos del hogar que sean no peligrosos
• No aceptado:
o Aparatos electrónicos
o Residuos peligrosos del hogar (pinturas, químicos, etc.)
o MedicamentosElectrónica
Por favor, tenga en cuenta: Los artículos solamente podrán entregarse entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. No se aceptarán entregas antes o después de este horario.
Limpieza Comunitaria de basura (9:00 a.m. – 12:00 p.m.)
Únete a tus vecinos para ayudar a embellecer el vecindario alrededor del Centro Comunitario de Goleta.
• Punto de encuentro para voluntarios: ÁREA DE CÉSPED AL FRENTE del Centro Comunitario de Goleta
Los voluntarios recibirán:
• Un set reutilizable de utensilios Vamos Verde Goleta (hasta agotar existencias)
• Un gorro de Embellece Goleta y una camiseta de manga larga (hasta agotar existencias)Todas las edades son bienvenidas. Por favor, use zapatos cerrados y traiga protección solar.
Considere caminar, andar en bicicleta o compartir el transporte para reducir su huella de carbono, ¡y no olvide traer su botella de agua reutilizable!
Gracias a nuestros socios
Este evento es posible gracias al apoyo continuo de MarBorg Industries y Big Green Cleaning. Su colaboración ayuda a mantener Goleta limpia, segura y hermosa. Para saber más sobre el programa de Embellece Goleta y cómo participar durante todo el año, visite http://www.CityofGoleta.org/BeautifyGoleta. Para preguntas o comentarios, contáctanos en EnvironmentalServices@CityofGoleta.gov.
¡Nos vemos el sábado 18 de julio! ¡Vamos Verde Goleta!