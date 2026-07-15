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SANTA BÁRBARA, CA – 14 de julio de 2026

El 14 de julio de 2026, alrededor de las 3:00 p. m., oficiales respondieron a una llamada en una vivienda en la cuadra 700 de la calle California por una discusión entre dos miembros de una familia.

Al llegar al lugar, los oficiales supieron que el individuo había amenazado al otro miembro de la familia y que portaba una navaja plegable. El familiar salió corriendo de la casa asustado y contactó a los oficiales.

Los oficiales intentaron contactar al individuo en el patio trasero de la vivienda, pero este no respondió a sus órdenes. Dado que no estaba claro si el individuo seguía armado, los oficiales establecieron un perímetro de seguridad mientras continuaban hablando con él.

Miembros del Equipo de Negociación de Crisis de la Policía de Santa Bárbara acudieron al lugar y trabajaron con éxito con el individuo, logrando una resolución pacífica.

El incidente duró aproximadamente dos horas y media.

La persona fue identificada como Corina Saddler Campbell, una residente de Santa Bárbara de 48 años, que fue ingresada en la cárcel del condado de Santa Bárbara por varios delitos graves.