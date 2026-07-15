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SANTA BÁRBARA, CA – 14 de julio de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara invita a la comunidad a disfrutar de las tardes de película familiar en la Biblioteca Eastside. Esta serie mensual de proyecciones se llevará a cabo de 3:00 a 5:00 p.m. en viernes específicos y está diseñada para reunir a la comunidad en un ambiente acogedor y familiar.

Las proyecciones incluirán una combinación de éxitos cinematográficos recientes y clásicos favoritos para toda la familia, ofreciendo una experiencia inolvidable para personas de todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia compartida que va más allá de ver películas en casa, todo dentro del ambiente cálido y acogedor de la biblioteca.

Todas las películas contarán con subtítulos en inglés o español, según el idioma original del audio. Los asientos estarán disponibles por orden de llegada. La sala de proyección estará organizada en estilo auditorio e incluirá áreas alfombradas para que los niños pequeños puedan sentarse cómodamente y disfrutar de la película.

Habrá palomitas de maíz y, en cada evento, los asistentes podrán recibir un obsequio especial: una mini figura impresa en 3D inspirada en la película del día, hasta agotar existencias.

Calendario de las tardes de película familiar en la Biblioteca Eastside

Viernes 24 de julio de 2026 – Hoppers

Viernes 28 de agosto de 2026 – Lilo & Stitch

Viernes 25 de septiembre de 2026 – Encanto

Viernes 30 de octubre de 2026 – Coco

Viernes 20 de noviembre de 2026 – Rise of the Guardians

Viernes 11 de diciembre de 2026 – The Grinch

Horario: 3:00 a 5:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Eastside, Sala MLK Jr. (en el 1102 E. de la calle Montecito)

Información de la serie

Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad, los libros y mucho más.