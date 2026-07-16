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SANTA BÁRBARA, CA – 15 de julio de 2026

El Aeropuerto de Santa Bárbara (SBA) y la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL) se han asociado para inaugurar “Bibliovuelo”, una biblioteca gratuita para los pasajeros que viajan a través de la terminal del SBA. Este programa funcionará de manera similar a otros intercambios de libros comunitarios, incentivando a los viajeros a llevarse un libro si lo necesitan o a donar un libro que hayan terminado de leer. La SBPL surtirá la biblioteca con una variedad de opciones, incluyendo libros tanto para adultos como para niños, diversos géneros y contenido multilingüe.

El carrito de libros con los logotipos tanto del aeropuerto como de la biblioteca se encuentra en el segundo piso de la terminal, después de pasar el área de seguridad, justo pasando la puerta 2. No se requiere una tarjeta de biblioteca para tomar un libro. Los viajeros pueden registrarse para obtener una tarjeta de biblioteca digital con la cual podrán acceder a la biblioteca digital de SBPL y disfrutar de una amplia selección de recursos gratuitos, incluyendo libros electrónicos, audiolibros y mucho más. Para actualizar tu tarjeta digital a una tarjeta de biblioteca con acceso completo, con acceso a todos los materiales físicos y digitales, visita en persona cualquier de las sedes de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara.

Regístrate para obtener una tarjeta digital en Registro de tarjeta digital (sbplibrary.org/eCard).

Para explorar todos los recursos digitales disponibles, visita la Biblioteca Digital (sbplibrary.org/DigitalLibrary).

“El equipo del Aeropuerto de Santa Bárbara se complace en presentar Bibliovuelo con nuestros socios de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara”, dijo el director del aeropuerto (Airport Director), Chris Hastert. “Esta colaboración es un gran ejemplo de cómo dos organizaciones locales pueden asociarse para potenciar sus servicios. SBA se enorgullece de ofrecer una experiencia de viaje que es única en comparación con otros aeropuertos, y esta biblioteca es otra pequeña forma de mejorar aún más el viaje de nuestros pasajeros.”

“La Biblioteca Pública de Santa Bárbara está encantada de asociarse con el Aeropuerto de Santa Bárbara”, dijo el director de la Biblioteca (Library Director), Brandon Beaudette. “La temporada de viajes de verano es el momento perfecto para disfrutar de un gran libro y familiarizarse con todo lo que nuestra Biblioteca Pública tiene para ofrecer. Esta colaboración le brinda a los viajeros la oportunidad de acceder a libros justo cuando tienen tiempo para leer; ¿qué mejor lugar para hacerlo que nuestro hermoso aeropuerto local?”

Para obtener más información, visite a Bibliovuelo (FlySBA.com/LibraryontheFly).



Acerca del Aeropuerto de Santa Bárbara

El Aeropuerto de Santa Bárbara, propiedad y operado por la Ciudad de Santa Bárbara, ha brindado servicios de aviación comercial y general a la región de la costa central durante más de 80 años. SBA es atendido por cinco aerolíneas principales: Alaska, American, Delta, Southwest y United. Estas aerolíneas ofrecen vuelos directos diarios a 13 destinos nacionales (incluyendo Chicago, Denver, Las Vegas, Salt Lake City, San Francisco y San Diego), y conexiones con una escala a miles de destinos más alrededor del mundo. El SBA atiende a más de 1,4 millones de pasajeros cada año, proporcionando un servicio de transporte esencial tanto para los residentes como para los visitantes por igual.

Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad, los libros y mucho más.