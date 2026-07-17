Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 14 de julio de 2026

El Departamento de Policía de Santa Bárbara invita cordialmente a residentes de todas las edades a acompañarnos en la celebración de National Night Out el martes 4 de agosto de 2026, de 5:00 p.m. a 7:30 p.m., en el Spencer Adams Lot, ubicado en 1235 Chapala Street. Este evento gratuito y familiar reunirá a residentes, profesionales de la seguridad pública, departamentos de la Ciudad y el Condado, y organizaciones comunitarias para disfrutar de una tarde de diversión, aprendizaje y convivencia.

National Night Out es una campaña anual de fortalecimiento comunitario que se celebra en todo el país con el propósito de fortalecer las relaciones entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. El evento brinda a los residentes la oportunidad de conocer a oficiales de policía, bomberos, personal de primeros auxilios y organizaciones comunitarias en un ambiente acogedor, al mismo tiempo que conocen los numerosos recursos disponibles para la comunidad de Santa Bárbara.

El Departamento de Policía de Santa Bárbara se enorgullece de organizar el evento de este año en colaboración con Santa Barbara City Fire Department, Santa Barbara Public Library, Santa Barbara Parks and Recreation, Santa Barbara Sustainability Division, Santa Barbara Airport, Santa Barbara County Probation, California Highway Patrol (CHP), Santa Barbara County Behavioral Wellness, Cottage Hospital, American Medical Response (AMR), Youth Makers Market, Immigrant Hope, Santa Barbara Zoo, y MOXI, The Wolf Museum of Exploration + Innovation. Juntos ofrecerán información, recursos y exhibiciones interactivas para toda la familia.

El evento contará con una variedad de actividades y atracciones gratuitas, entre ellas:

Música a cargo de DJ Orbs

Juegos, premios y actividades interactivas

Camiones de comida

Pintura facial

Comerciantes y organizaciones locales

Entrega gratuita de útiles escolares

El camión de videojuegos Gamez on Wheelz

Espectáculo de entretenimiento con SB Bubble Guy

El Departamento de Policía de Santa Bárbara mantiene su compromiso de fortalecer la confianza de la comunidad mediante una participación significativa y cree que las alianzas sólidas entre los residentes y los profesionales de la seguridad pública contribuyen a crear una comunidad más segura, unida y conectada.

La entrada es gratuita y todos están cordialmente invitados a asistir. Ya sea que desee conocer a un oficial de policía por primera vez, disfrutar de una tarde de diversión con su familia o simplemente convivir con sus vecinos, National Night Out tiene algo para todos.