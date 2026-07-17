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El 16 de julio de 2026, aproximadamente a las 5:30 p. m., policías del Departamento de Santa Bárbara acudieron a un reporte de un accidente de tráfico con un carro volcado en la cuadra 1800 de la calle Castillo.

Al llegar, los policías encontraron un sedán volcado sobre su techo. El vehículo implicado chocó contra un automóvil estacionado legalmente antes de que el conductor perdiera el control, lo que provocó que volcara.

El conductor, único ocupante del vehículo, resultó ileso. No se considera que el alcohol haya sido un factor en el accidente.

La calle Castillo permaneció cerrada durante unos 30 minutos mientras los equipos retiraban el vehículo volcado y despejaban la vía. La circulación ya ha sido restablecida.