Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 22 de julio de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara y el Departamento de Policía de Santa Bárbara (SBPD) extienden una cordial invitación a la comunidad mientras nos preparamos para celebrar Old Spanish Days – Fiesta. Esperamos una semana que rinde homenaje a nuestro rico patrimonio cultural y nuestras queridas tradiciones, mientras mantenemos el bienestar de todos los residentes y visitantes como nuestra máxima prioridad. Invitamos a todos a mantenerse informados para ayudar a garantizar festividades seguras y agradables.

Normas para las áreas de observación pública:

No deje artículos personales sin supervisión antes del amanecer para reservar lugares de observación.

No use estacas en áreas con césped y mantenga todos los artículos fuera de las jardineras.

Mantas y sillas: Los horarios para colocarlas varían según el evento. Consulte los detalles de cada evento para conocer las pautas específicas.

El personal de la Ciudad puede retirar artículos sin supervisión que interfieran con el mantenimiento programado.

“¡Si ve algo, diga algo!” Informe a la policía sobre actividades y paquetes sospechosos, y póngase en contacto con el Centro de Despacho de SBPD a través de la línea de no emergencia.

Línea de No Emergencia

(805) 882-8900.

Para emergencias o si ve a un conductor ebrio, marque 911

Reciba alertas en tiempo real del Departamento de Policía de Santa Bárbara. Envíe el código postal 93101 por mensaje de texto al 888777 para suscribirse por Nixle.

Para detalles sobre los eventos, actualizaciones de seguridad, cierres de calles, estacionamiento y más, visite Old Spanish Days – Fiesta (SantaBarbaraCA.gov/Fiesta).

Presencia de la policía

El SBPD anticipa una gran afluencia de personas durante la celebración anual y asignará oficiales adicionales a patrullajes a pie a lo largo del Paseo de State Street, la zona Funk y la zona costera. También habrá patrullajes de tránsito ampliados en toda la ciudad, con oficiales enfocados en prevenir colisiones y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI). Pedimos a todos los miembros de la comunidad que conduzcan, anden en bicicleta o caminen, que respeten las leyes de tránsito y utilicen un conductor sobrio, un taxi o un servicio de transporte compartido si consumen bebidas alcohólicas.

Oficiales de agencias vecinas del área Tri-County apoyarán las operaciones. El personal de agencias externas generalmente será asignado a tareas especializadas, como control de bebidas alcohólicas, supervisión de zonas de entretenimiento nocturno o seguridad en eventos especiales.

La Ciudad y el SBPD toman muy en serio las preocupaciones de la comunidad sobre la posible presencia de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El SBPD no colabora con ICE en operativos migratorios. Si alguna agencia federal actuara de manera que comprometa la seguridad pública o violara protocolos legales, tomaríamos las medidas necesarias para proteger a la comunidad. Nuestros oficiales están capacitados para verificar credenciales y proteger los derechos de todas las personas, especialmente en áreas públicas de alto tránsito. Reafirmamos nuestro compromiso con la confianza comunitaria y continuaremos monitoreando cualquier situación que pueda afectar la seguridad o el ambiente de los eventos en la ciudad.



No se permiten bebidas alcohólicas ni fumar en público

Se pueden imponer multas por poseer o consumir una bebida alcohólica abierta en público. El Código Municipal de Santa Bárbara 9.05.010 prohíbe consumir o poseer cualquier bebida alcohólica abierta en calles, aceras, estacionamientos o callejones públicos.

Santa Bárbara busca ser una ciudad “libre de humo” para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos. El Código Municipal 9.20.020 prohíbe fumar y el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos.

Aplicación de normas sobre vendedores ambulantes

Para apoyar la seguridad pública y los eventos autorizados de Fiesta, está prohibida la venta ambulante no autorizada dentro del perímetro de un evento especial autorizado. Los vendedores deben contar con la autorización por escrito del titular del permiso del evento, además de los permisos o licencias requeridos por la Ciudad. El Código Municipal 15.17.040 autoriza la aplicación de sanciones contra la venta ambulante no autorizada durante eventos especiales.

Reglas de Estacionamiento

Durante la semana de Fiesta, todas las normas de estacionamiento se harán cumplir, incluyendo las zonas temporales de 15, 60 y 75 minutos.

Las zonas de estacionamiento temporalmente restringido estarán debidamente señalizadas.

Si planea disfrutar de la Fiesta por un período prolongado, se recomienda utilizar los estacionamientos del centro, del puerto, de la playa o de la zona costera. Tenga en cuenta que todos estos estacionamientos requerirán el pago correspondiente.

Cierres de calles por eventos y desfiles

Se esperan retrasos significativos en el tráfico antes, durante y después de los eventos. Las vías permanecerán cerradas a todo tipo de tránsito, incluidos vehículos, bicicletas eléctricas, bicicletas y otros dispositivos con ruedas.

El Mercado de la Guerra – Mercado mexicano

Miércoles 5 de agosto al sábado 8 de agosto de 2026

11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Plaza de la Guerra (8 East De La Guerra St.)

5:00 a.m. del domingo 2 de agosto al domingo 9 de agosto a las 7:00 p.m.: De la Guerra Loop Road permanecerá cerrada.

5:00 a.m. del martes 4 de agosto al domingo 9 de agosto a las 7:00 p.m.: East De la Guerra Street, entre State Street y Anacapa Street, permanecerá cerrada.

Las Noches de Ronda – “Noches de Alegría”

Jueves 6 de agosto al sábado 8 de agosto de 2026

8:00 p.m. a 11:00 p.m.

Jardines Hundidos del Palacio de Justicia del Condado de Santa Bárbara (1100 Anacapa St.)

9:00 a.m. el día del evento: Se pueden colocar mantas y sillas. Tenga en cuenta que cualquier artículo hecho de plástico o nylon será retirado.

La Fiesta Pequeña

Miércoles 5 de agosto de 2026

8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Antigua Misión de Santa Bárbara (2201 Laguna Street)

Se recomienda utilizar medios de transporte alternativos debido al estacionamiento limitado y los cierres de calles.

10:00 a.m. el día del evento: Se pueden colocar mantas y sillas. Tenga en cuenta que cualquier artículo hecho de plástico o nylon será retirado.

6:00 p.m.: Comenzarán los cierres de calles en el área alrededor de la Antigua Misión de Santa Bárbara.

6:30 p.m. a 10:00 p.m.: Los Olivos Street, entre Laguna Street y Alameda Padre Serra, y Laguna Street, entre Padre Street y Los Olivos Street, permanecerán cerradas.

10:00 p.m.: Las calles comenzarán a reabrirse.

Ver el Mapa de Cierre de Calles para La Fiesta Pequeña

El Desfile Histórico

Viernes 7 de agosto de 2026

Mediodía a 2:00 p.m.

Ruta a lo largo de Cabrillo Boulevard

5:00 p.m. del jueves 6 de agosto: El público puede comenzar a colocar sillas.

6:00 a.m.: Cabrillo Boulevard, desde Harbor Way hasta Chapala Street, permanecerá cerrado. Castillo Street, desde West Yanonali Street hasta Cabrillo Boulevard, y Shoreline Drive, desde Harbor Way hasta Castillo Street, también permanecerán cerradas. Además, se restringirá el estacionamiento en reversa en East Beach sobre Cabrillo Boulevard.

8:00 a.m.: Cabrillo Boulevard, desde Chapala Street hasta Milpas Street, permanecerá cerrado. Garden Street, desde East Yanonali Street hasta Cabrillo Boulevard; Calle Cesar Chavez, desde Cabrillo Boulevard hasta East Yanonali Street; y Stearns Wharf también permanecerán cerrados.

9:30 a.m.: Los carriles en dirección este de Cabrillo Boulevard, desde Milpas Street hasta Los Patos Way, permanecerán cerrados. No habrá acceso a las canchas de voleibol de East Beach.

12:00 p.m.: ¡Comienza El Desfile Histórico!

4:00 p.m. (aproximadamente): Las calles comenzarán a reabrirse una vez concluido el desfile.

Estacionamientos cerrados

5:00 a.m. a 6:00 p.m.: Los estacionamientos inferiores de SBCC (La Playa West Lot y La Playa East Lot), el estacionamiento de Pershing Park y el estacionamiento de Palm Park permanecerán cerrados al público.

Estacionamientos abiertos (tarifas regulares aplican):

Leadbetter

Principal del Puerto

Garden Street Visitor Lot (Sin acceso después de las 10:00 a.m.)

Cabrillo Este y Oeste (Sin acceso después de las 9:30 a.m. Los vehículos no podrán salir hasta que se reabran las calles.)

Estacionamiento Accesible y Observación del Desfile: Habrá espacios adicionales de estacionamiento ADA con caminos accesibles al recorrido del desfile y baños accesibles en el lado este del Estacionamiento Principal del Puerto. Se requiere pago por estacionamiento. El acceso al Estacionamiento Principal del Puerto es a través de Loma Alta y Shoreline Drive.

Ver el Mapa Interactivo del Desfile Histórico (Google Maps)

El Desfile de los Niños

Sábado 8 de agosto de 2026

Comienza a las 10:00 a.m.

Ruta a lo largo de Cabrillo Boulevard desde Calle Puerto Vallarta hasta Casa Las Palmas

La Casa del Carrusel y el área de la Plaza permanecerán cerradas al público.

6:00 a.m. a 8:00 a.m.: Cabrillo Boulevard, al oeste de Garden Street, será designado como área exclusiva para carga y descarga.

6:30 a.m.: El área alrededor del campo deportivo y Calle Cesar Chavez hasta Cabrillo Boulevard East permanecerá cerrada.

7:30 a.m. a 8:00 a.m.: Comenzarán cierres adicionales de calles, incluyendo intersecciones que conducen a Cabrillo Boulevard y Cabrillo Boulevard desde Garden Street hasta South Milpas Street.

10:00 a.m.: ¡Comienza El Desfile de los Niños!

1:00 p.m. aproximadamente: Las calles comenzarán a reabrirse después del desfile.

Estacionamiento Accesible y Observación del Desfile: Habrá espacios adicionales de estacionamiento accesible (ADA), rutas accesibles hacia el recorrido del desfile, un área designada para espectadores y baños accesibles en el extremo este del Principal del Puerto. Se requiere el pago de la tarifa de estacionamiento. El acceso será por Loma Alta y Shoreline Drive.

Estacionamiento para Bicicletas

¡Montar en bicicleta es una excelente manera de asistir a las festividades! La ciudad proporcionará racks adicionales para bicicletas en Cabrillo Boulevard y en el Puerto durante el evento.

Ver el Mapa del Desfile de los Niños 2025 (Google Maps)

Fiesta Arts and Crafts Show

Sábado 8 de agosto al domingo 9 de agosto de 2026

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cabrillo Boulevard (1 East Cabrillo Blvd.)

El mercado del sábado estará ubicado al este de la Fuente del Delfín hasta el sendero de la parte este de Skater’s Point. El mercado del domingo permanecerá en su ubicación semanal habitual.

6:00 a.m.: Los artesanos podrán comenzar la instalación. No se permite la instalación antes de esa hora.

Información Adicional

Para detalles sobre los eventos, actualizaciones de seguridad, cierres de calles, estacionamiento y más, visite Old Spanish Days – Fiesta (SantaBarbaraCA.gov/Fiesta).

Para más información sobre los eventos de la Fiesta 2025, visite el sitio web de Old Spanish Days.