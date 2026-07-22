Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Ocean Nails & Spa owners and family with City Council after receiving proclamation [pictured left-to-right: Councilmember Stuart Kasdin (District 4), Councilmember James Kyriaco (District 2), Councilmember Luz Reyes-Martín (District 1), Hai Le, Brandon Le, Kathy Bui, Ethan Le, and Mayor Pro Tempore Jennifer Smith (District 3)] | Credit: Courtesy

Councilmember Luz Reyes-Martín (District 1) presenting the proclamation to Kathy Bui | Credit: Courtesy

Ocean Nails & Spa owner Kathy Bui with her family outside of City Council Chambers | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 22 de julio de 2026 – La Ciudad de Goleta se enorgullece de anunciar que Ocean Nails & Spa fue seleccionada para el Programa de Reconocimiento Empresarial de la Ciudad, que celebra a las empresas de Goleta por sus logros notables y contribuciones significativas a la comunidad. Estos negocios ayudan a forjar la identidad de Goleta, fortalecen la economía local y enriquecen la comunidad.

Ocean Nails & Spa (5768 Calle Real) fue elegida por su éxito como empresa propiedad de mujeres y por su servicio de larga duración a los residentes de Goleta. En la reunión del Ayuntamiento del 21 de julio, la concejala Luz Reyes-Martín (1er Distrito) entregó a los propietarios Hang (Kathy) Bui y Hai Le un certificado de premio en reconocimiento a su trabajo.

La propietaria Kathy Bui dijo: “Esto significa más de lo que puedo expresar con palabras, no solo por el premio en sí, sino por nuestro dedicado equipo de personal. Refleja la confianza y el apoyo de nuestra comunidad local. Este reconocimiento me motiva a seguir subiendo el listón — no solo para mí, sino para el equipo y la organización de la que todos estamos orgullosos de formar parte.”

Ocean Nails & Spa ha servido a la comunidad de Goleta durante 17 años, ofreciendo servicios de uñas constantes y de alta calidad y manteniendo un ambiente cálido y bien cuidado. A lo largo de los años, la empresa ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos:

• Negocio Favorito del Vecindario en Nextdoor (2017–2024)

• Nominaciones y reconocimiento como finalista en Best of the Best del Santa Barbara Independent (2019–2025)

• Reconocimiento de BusinessRate como uno de los cinco mejores salones de belleza de Goleta en 2025

Los propietarios Kathy Bui y Hai Le atribuyen a su equipo dedicado y a su énfasis en la comodidad y la atención del cliente. El negocio cumple con todos los requisitos estatales de seguridad e higiene e incorpora medidas cuidadosas para garantizar un entorno saludable y acogedor.

El Programa de Reconocimiento Empresarial de la Ciudad reconoce a los negocios cada trimestre. Obtén más información sobre los requisitos de elegibilidad o nomine un negocio en la página web del Programa de Reconocimiento Empresarial de la ciudad. Las nominaciones están abiertas al público y se aceptan autonominaciones.