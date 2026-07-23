Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 21 de julio de 2026 – Aún queda tiempo para participar en Julio Sin Plástico y ayudar a mantener Goleta verde ahora y en el futuro. El objetivo de la iniciativa Goleta Sin Plástico es reducir los plásticos de un solo uso y fomentar una comunidad más limpia y sostenible con el medio ambiente. El sábado 18 de julio de 2026 se llevó a cabo un evento especial de Embellece Goleta por Julio Sin Plástico en el Centro Comunitario de Goleta. Vecinos entusiastas se reunieron en una cálida y soleada mañana para limpiar las calles y los arroyos del vecindario, además de desechar artículos voluminosos de manera responsable.

Dan Rowell, Gerente de proyectos de Servicios Ambientales de la Ciudad de Goleta, dijo: “¡Un enorme agradecimiento a cada voluntario, residente y organizador que se presentó para marcar la diferencia! Al abordar los residuos en la fuente y ofrecer un lugar seguro de entrega de los objetos voluminosos, la comunidad de Goleta demostró una vez más cuánto se puede lograr cuando todos echan una mano.”

Impacto en números:

• 26 voluntarios dedicados se arremangaron y recogieron 139 libras de basura de las calles y espacios públicos locales.

• 37 vehículos pasaron por el Centro Comunitario de Goleta para dejar más de 8,000 libras de objetos voluminosos, evitando que los residuos pesados llegaran a los barrios y vertederos.

• El evento también fue una gran oportunidad para que la comunidad conociera la iniciativa Goleta Sin Plástico dela ciudad y el Proyecto del Arroyo del Vecindario de Old Town Goleta, asegurando que los escombros se detengan antes de llegar a los ecosistemas acuáticos locales.

¡En Buen Hora!

Si no pudiste acompañarnos en el evento de Embellece Goleta del fin de semana pasado, todavía puedes poner tu granito de arena. Aquí te compartimos cinco maneras fáciles y prácticas de participar en Julio Sin Plástico:• Rechaza los artículos de un solo uso: Apoya la ordenanza local de Goleta sin plástico pidiendo no usar cubiertos de plástico, pajitas y recipientes desechables cada vez que pidas comida para llevar o comes fuera localmente.

• Compra frutas y verduras sin plástico: Lleva bolsas reutilizables de malla o tela a supermercados y mercados de agricultores locales para evitar esas bolsas de plástico de un solo uso difíciles de reciclar.

• Lleva un “Kit de Emergencia” Reutilizable Diario: Lleva una botella de agua reutilizable, una taza de viaje y una bolsa de la compra en tu coche o bolso para estar siempre preparado para decir que no a los plásticos desechables mientras te desplazas.

• Haz una auditoría de plástico doméstico de 5 minutos: Escanea tu cocina o baño en busca de objetos plásticos de un solo uso—como film filmado, bombas de jabón líquido o esponjas sintéticas—y cambia solo una o dos por alternativas sostenibles como envoltura de cera de abeja o jabón en barra.

• Mantén los plásticos fuera de nuestros arroyos y cuencas: Asegura firmemente tus tapas de basura exterior y de reciclaje para evitar que plásticos sueltos se desplomen hacia la cuenca del Arroyo del Vecindario de Old Town Goleta. Marca tu calendario para acompañarnos el Día de Limpieza Costera el 19 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

¡Apúntate hoy!

Esperamos verte en nuestro próximo evento. ¡Lleva a tu familia, amigos y guantes de trabajo— mantengamos a Goleta hermosa juntos!