Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 22 de julio de 2026 – ¡El Mes de Parques y Recreación avanza con gran éxito este mes de julio! La participación ha sido fantástica, con los residentes disfrutando de una variedad de actividades gratuitas y aventuras al aire libre en todo Goleta durante todo el mes. Antes de que termine julio, propóngase visitar un parque nuevo, dar un paseo por uno de los hermosos senderos de Goleta, asistir a un evento comunitario o simplemente dedicar un poco más de tiempo a disfrutar del aire libre.

Justin Wilkins, gerente de Parques y Recreación, dijo: “Ya sea que desee descubrir un nuevo parque favorito, explorar los senderos panorámicos de Goleta, aprender a jugar al pickleball, refrescarse en la pista de hielo o simplemente pasar tiempo de calidad al aire libre con familiares y amigos, este es el momento perfecto para disfrutar de todo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer”.

¿Necesitas algunas ideas?

• Almuerzo de Verano en el Parque| lun. – vier. (hasta el 7 de agosto) | 11:30 a.m. – 1:00 p.m.

Ubicación: Parque vecinal Jonny D. Wallis (170 S. Kellogg Avenue)

Almuerzos gratuitos y nutritivos para jóvenes, ofrecidos en colaboración con el Distrito Escolar Unificado de Santa Barbara.

• Clínica gratuita de habilidades de pickleball | sábado, 25 de julio (se requiere inscripción)

Ubicación: Canchas del Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Ave)

Clínicas dirigidas por instructores para todos los niveles de habilidad – regístrate aquí

o Sesión para adultos (8:00 a.m. – 10:00 a.m.)

o Sesión para jóvenes (10:00 a.m. – 12:00 p.m.)

• Dia de patinaje gratuito | domingo, 26 de julio |1:30 p.m. – 3:30 p.m.

Ubicación: pista de patinaje Ice in Paradise (6985 Santa Felicia Dr.)

Combate el calor del verano y disfruta de una tarde de patinaje gratuito con familiares y amigos.

También los animamos a recoger un libro gratuito de actividades del Mes de Parques y Recreación para niños en edad escolar antes de que finalice el mes. El libro de actividades, repleto de juegos, desafíos y actividades que inspiran la exploración al aire libre, está disponible en:

• Ayuntamiento de Goleta (130 Cremona Avenue)

• Biblioteca Goleta Valley (GVL) Express (6500 Hollister Avenue, Suite 105)

• Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue)

También hay una versión digital disponible en el sitio web de la ciudad: http://www.cityofgoleta.org/prm. Durante más de 40 años, los Estados Unidos ha celebrado el Mes de los Parques y la Recreación en julio para promover la construcción de comunidades fuertes, dinámicas y resilientes a través del poder de los parques y la recreación.

Para consultar el calendario completo del Mes de los Parques y la Recreación de la Ciudad de Goleta, el programa de actividades, la inscripción a eventos y las últimas novedades, visit http://www.cityofgoleta.org/prm.