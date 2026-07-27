Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Group photo | Credit: Courtesy

Shaved ice compliments of Kona Ice | Credit: Courtesy

Attendees having fun with a photo frame | Credit: Courtesy

The Salt Martians performing in front of Lake Los Carneros | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 27 de julio de 2026 – La cena “Dam Dinner” de Goleta llegará antes de lo que pensamos – sábado el 15 de agosto. Esperamos que nos acompañe en este evento relajado y en un entorno hermoso. Venga al lago Los Carneros entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., donde se dispondrán mesas y sillas de forma comunitaria a lo largo de la presa. Es una excelente manera de conectar con su comunidad y hacer nuevos amigos. Descubra de qué se trata: vea nuestro video de invitación en inglés o español.

La Ciudad se complace en anunciar una colaboración con MOVE Santa Barbara County para llevar el programa “Cycling Without Age” (Ciclismo sin edad) a la cena “Dam Dinner”. Habrá dos triciclos de pasajeros disponibles en la entrada de N. La Patera para quienes necesiten asistencia; es una forma estupenda de que las personas con problemas de movilidad también disfruten del evento. MOVE Santa Barbara County también ofrecerá por segundo año consecutivo el servicio de aparcamiento vigilado para bicicletas; este servicio es gratuito para quienes deseen llegar al evento en patinete, bicicleta o bicicleta eléctrica y busquen un lugar seguro y cómodo para dejarlos. El personal y los voluntarios vigilarán los vehículos y ayudarán a los asistentes a recogerlos al finalizar el evento. El servicio de aparcamiento para bicicletas se ubicará cerca de la entrada de N. La Patera Lane, junto al camión de comida.

Hay muchas más razones para asistir, pero aquí están nuestras diez principales:

1) ¡Novedad! ¡Lleve su sombrero de paja favorito!

2) Centros de mesa con plantas suculentas elaborados por Devereux, cortesía de Fuel Depot y The Point Market

3) Música en vivo a cargo del grupo local de bluegrass The Salt Martians

4) Granizados cortesía de Kona Ice

5) Pintura facial gratuita para los niños

6) Regresa la biblioteca móvil con una divertida manualidad para niños (¡novedad!)

7) Compre comida en el camión de comida presente (Lobo Butcher Shop) o traiga su propia cena tipo pícnic

8) Juegos de cubiertos reutilizables de la Ciudad de Goleta #GoGreenGoleta

9) Compre una camiseta del Dam Dinner para conmemorar el evento

10) Guarde un recuerdo de la velada: tómese una foto con uno de nuestros marcos fotográficos del Dam Dinner

Se recomienda a los asistentes estacionar cerca de la entrada N. La Patera. El estacionamiento en Stow House (304 N. Los Carneros Road) es limitado. Use calzado cómodo para caminar y traiga unachaqueta por si hace viento. ¡No olvide su sombrero de paja! Por favor, no traiga mascotas; se permiten animales de servicio.

El Dam Dinner de Goleta está organizado por la Ciudad de Goleta y la Goleta Valley Historical Society, con un agradecimiento especial a Big Hammer Lures, Creekside Restaurant, Devereux, Fuel Depot & The Point Market, MarBorg y la Santa Barbara South Coast Chamber of Commerce.

¡Esperamos verles en la #BestDamDinner el 15 de agosto! ¡Traiga a su familia y amigos!