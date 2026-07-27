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SANTA BÁRBARA, CA – 27 de julio de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara anuncia una actualización al plazo para la presentación y el pago mensual del Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT), como parte de su compromiso de apoyar a los hoteles y a los operadores locales de alquileres a corto plazo. Con base en los comentarios recibidos de la comunidad y una revisión reciente del proceso del TOT, el plazo mensual para la presentación y el pago del TOT cambió oficialmente del día 10 al día 15 de cada mes.

El 16 de junio de 2026, el Consejo Municipal adoptó una ordenanza para extender el plazo de presentación mensual del TOT de 10 a 15 días después del cierre de cada mes calendario. Este cambio modifica la Sección 4.08.070 del Código Municipal de Santa Bárbara.

Desde que los votantes de Santa Bárbara aprobaron la ordenanza del TOT en 1964, los operadores han estado obligados a presentar y remitir sus pagos mensuales del TOT antes del día 10 del mes siguiente. Con el tiempo, muchos operadores de hospedaje han señalado que el plazo actual de 10 días puede resultar difícil de cumplir, especialmente al preparar los informes financieros de fin de mes, completar los formularios de la Ciudad, realizar los pagos y gestionar limitaciones de personal. Los fines de semana y los días festivos pueden reducir aún más el tiempo disponible.

Tras analizar la propuesta de extensión con los operadores, la Ciudad recibió comentarios positivos y apoyo para ajustar la fecha límite. Se espera que ampliar el plazo de presentación a 15 días se ajuste mejor a los procesos operativos de los establecimientos de hospedaje y mejore el flujo de trabajo interno de la Ciudad. La ordenanza actualizada responde a las necesidades de la industria de hospedaje de Santa Bárbara y promueve una colaboración continua entre las empresas locales y la Ciudad.

Para obtener más información, visite la página web de Presupuestos e Informes de la Ciudad (SantaBarbaraCA.gov/TOT).