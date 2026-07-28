Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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(SANTA BARBARA, Calif.) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara llevará a cabo sus 4.ª Ferias Anuales de Salud de Regreso a Clases en Santa Bárbara, Lompoc y Santa María, continuando una tradición que reunió a más de 2,400 asistentes el año pasado. Las ferias de salud son gratuitas y están abiertas al público, dando la bienvenida a estudiantes, familias, miembros de la comunidad y residentes de todas edades.

Fechas y lugares de los eventos:

Martes, 4 de agosto de 2026 | 11 a.m. a 3 p.m.

Centro de Salud de Santa María: 2115 Centerpointe Pkwy, Santa Maria

Miércoles, 5 de agosto de 2026 | 11 a.m. a 3 p.m.

Centro de Salud de Lompoc: 301 North “R” St., Lompoc

Jueves, 6 de agosto de 2026 | 11 a.m. a 3 p.m.

Centro de Salud Franklin: 1136 E. Montecito St., Santa Barbara

Las ferias de salud tienen como objetivo preparar a las familias y a los estudiantes para el próximo año escolar al ofrecer exámenes físicos deportivos gratuitos, vacunas requeridas para la escuela y acceso a una amplia variedad de recursos para familias. Además, los niños recibirán mochilas, útiles escolares y kits de higiene gratuitos.

“Cada año, nuestras Ferias de Salud de Regreso a Clases reúnen a familias, organizaciones comunitarias y al dedicado personal de nuestros Centros de Salud para apoyar el bienestar de los estudiantes y las familias de todo el Condado de Santa Bárbara. Estos eventos reflejan nuestro compromiso de hacer que el cuidado médico sea accesible para todos, asegurando que los niños estén sanos, preparados y seguros de sí mismos al comenzar el nuevo curso escolar”, señaló Mouhanad Hammami, Director del Departamento de Salud. “Nos entusiasma recibir a la comunidad para que conozca de cerca el trabajo esencial que se realiza todos los días en nuestros Centros de Salud y los recursos disponibles para las familias en todo el condado.”

Estos eventos destacan el papel fundamental que desempeñan los Centros de Salud del Condado al apoyar a las familias de todo el Condado de Santa Bárbara y ayudar a que los estudiantes estén preparados para un año escolar seguro y saludable.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) estiman que 40 millones de niños no recibieron la vacuna contra el sarampión en 2021. En la Evaluación de las Necesidades de Salud de la Comunidad del Condado de Santa Bárbara de 2022, el acceso al cuidado médico fue identificado como una de las principales prioridades de salud para los jóvenes. Ahora más que nunca, es importante asegurarse que su familia reciba atención médica de rutina y esté al día con todas las vacunas recomendadas.

Estos eventos cuentan con la colaboración de más de 30 organizaciones comunitarias para ofrecer a las familias recursos que incluyen información sobre asistencia con inmigración, educación nutricional y apoyo en materia de salud mental. Invitamos al público a que se una a nosotros para disfrutar de actividades divertidas, recursos informativos de nuestros socios comunitarios, bailar al ritmo de la música del DJ y degustar los platos que sirven los camiones de comida locales.

Las ferias de salud ofrecerán vacunas requeridas para la escuela y exámenes físicos deportivos. El proceso de registro varía según la ubicación. Personal del departamento estará presente para ayudar a las familias a conectarse con recursos y servicios médicos para los que puedan ser elegibles.

Para obtener más información, visite: https://www.countyofsb.org/ferias-de-la-salud-de-regreso-a-la-escuela.