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CONDADO DE SANTA BÁRBARA, California — El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) se complace en anunciar que ya está abierto el plazo de solicitud para Las Becas de Aire Limpio 2026. Se aceptarán solicitudes a partir de hoy, lunes 27 de julio, hasta el viernes 4 de septiembre. Este año se dispone de aproximadamente 2,3 millones de dólares para proyectos voluntarios destinados a reducir las emisiones y apoyar la adopción de tecnologías más limpias en todo el condado de Santa Bárbara.

Las solicitudes de proyectos se clasificarán de forma competitiva, con prioridad a:

• Proyectos ubicados en comunidades desfavorecidas de todo el condado de Santa Bárbara

• Proyectos de tecnología de cero emisiones

• Proyectos que logran una alta reducción de emisiones y una fuerte relación de coste-efectividad

Se anima aplicar a las personas, empresas, agencias del gobierno y organizaciones sin fines de lucro que buscan reemplazar equipos antiguos por tecnología más nueva y limpia, o realizar la transición a vehículos, equipos y/o infraestructuras de abastecimiento de combustible con emisiones cero o casi cero. Todos los proyectos propuestos deben ser superior a cualquier regla o regulación.

Los proyectos seleccionados serán elegibles para recibir una beca de entre 10,000 a 250,000 dólares. Las cantidades finales de la beca dependerán de varios factores, incluyendo, pero no limitandose, el uso del equipos, la relación coste-efectividad, la reducción de emisiones, los costes elegibles del proyecto y fondos disponibles.

Los proyectos elegibles incluyen:

• Infraestructura de combustible alternativo

o Estaciones de carga para vehículos eléctricos

o Estaciones de abastecimiento de hidrógeno

o Sistema de energía en puerto

o Unidades de energía portátiles

o Electrificación de bombas agrícolas estacionarias

• Reemplazo de equipo todoterreno

o Tractores

o Carretillas elevadoras

o Cargadores y topadoras

o Excavadores

o Vehículos utilitarios agrícolas

• Reemplazo de Vehículos de Cargas Pesadaso Camiones y autobuses de Carga

o Vehículos de Basura

o Autobuses urbanos de transporte público

o Vehículos de agencias públicas y de servicios públicos

o Vehículos de emergencia

• Reemplazo de Locomotores

• Reemplazo de Motores de embarcaciones marinos (embarcaciones comerciales reguladas y no reguladas)

• Reemplazo de una bomba agrícola estacionaria

• Reemplazo de un generador diésel estacionario de emergencia y instalación de un filtro de partículas diésel

• Expansión de la flota de autobuses escolares de cero emisiones

Durante los últimos 37 años, APCD ha distribuido más de 64 millones de dólares en fondos estatales y locales para proyectos voluntarios de becas y incentivos para la reducción de emisiones en todo el condado de Santa Bárbara. Estos proyectos han eliminado miles de toneladas de contaminación formadora de smog y partículas, las cuales dañan la salud humana.

“Estamos muy emocionados ante lo que sin duda será otro año de éxito para nuestro programa de Becas para el Aire Limpio,” dijo Aeron Arlin Genet, directora ejecutiva del APCD. “Cada año, este programa ofrece a las empresas y organizaciones locales la oportunidad de realizar una transición coste-efectiva hacia tecnologías más limpias. Los participantes en el programa contribuyen a mejorar la calidad del aire en el condado de Santa Bárbara.”

Los siguientes testimonios han sido ofrecidos por beneficiarios anteriores de las Becas de Aire Limpio sobre su experiencia con el programa:

“Trabajar con el SBCAPCD en nuestra aplicación para la Beca de Aire Limpio y en la financiación de nuestro proyecto de infraestructura para vehículos eléctricos fue sencillo y fluido. Su respuesta y su tiempo de tramitación fueron rápidos, y los fondos contribuyeron en gran medida a que el proyecto fuera posible.” – Ocean Park Hotels (Buellton)

“Sin la asistencia del Programa de Becas de Aire Limpio del SBCAPCD, sería difícil, si no imposible, justificar el gasto de esa cantidad de dinero en un tractor nuevo. Sin embargo, gracias a la ayuda que nos brindan estas becas, podemos adquirir año tras año maquinaria nueva, fiable y limpia para el medio ambiente para nuestra granja agrícola. Tenemos la intención de aprovechar la Becas de Aire Limpio mientras siga estando disponible, y agradecemos profundamente que podamos tener acceso a este programa.” – Perseverance Custom Harvesting (Santa Maria)

“El programa de Becas de Aire Limpio del APCD del condado de Santa Bárbara ayudó al Goleta Water District a instalar una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos que contribuye a nuestro avance hacia las emisiones netas cero y un futuro más sostenible. Este proyecto constituye otro paso importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que respalda nuestra transición hacia unas operaciones más limpias y coste-efectiva. Agradecemos la colaboración de el APCD y su inversión continua en proyectos que benefician a nuestra comunidad.” – Goleta Water District (Goleta)