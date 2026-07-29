Se solicita la opinión comunitaria sobre las nuevas unidades de alojamiento de la Cárcel de la Sucursal Norte a medida que se eliminan progresivamente las camas de la Cárcel Principal 19 de agosto en Santa María y 20 de agosto en Santa Bárbara o de manera virtual a través de Zoom

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara invita a los miembros de la comunidad a asistir a la próxima reunión pública para conocer los conceptos de diseño más recientes para el proyecto de reemplazo de las unidades de alojamiento de la Cárcel de la Sucursal Norte (NBJ, Northern Branch Jail). Estas reuniones proporcionarán una actualización sobre el desarrollo reciente del diseño y brindarán al público la oportunidad de compartir sus opiniones para ayudar a guiar la fase de diseño del proyecto. Los miembros de la comunidad pueden asistir a la reunión que les resulte más conveniente; se presentará la misma información en ambas.

La firma de diseño seleccionada para el proyecto estará presente en ambas reuniones para guiar a los asistentes a través del plan actualizado. Cada reunión incluirá un espacio para recibir retroalimentación, ideas, sugerencias y prioridades del público para las nuevas unidades de alojamiento y mejoras relacionadas.

Información sobre las opciones de las reuniones:

Miércoles 19 de agosto a las 5:00 p. m.

Santa Maria Hearing Room

511 E. Lakeside Parkway

Santa Maria, CA 93455

Jueves 20 de agosto a las 5 p. m.

Santa Barbara Hearing Room y vía Zoom

4th Floor, 105 E. Anapamu Street

Santa Bárbara, CA 93101

Enlace de registro para la reunión virtual (20 de agosto a las 5 p. m.); la invitación se enviará a su correo electrónico: https://santabarbaracounty.zoomgov.com/webinar/register/WN_kSqOmR5_QCuuHhz7dTQ3rQ

Se solicita a los asistentes confirmar su asistencia enviando un correo electrónico a caoemail@countyofsb.org en donde deben indicar la ubicación de la reunión a la que asistirán.