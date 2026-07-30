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Grace Fisher’s Art | Credit: Courtesy

“We Are Resilient” | Credit: Courtesy

Jodi Wilson, Sissy Taran, Grace Fisher, and Tiffany Howard | Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 30 de julio de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara se complace en invitar al público a acompañar a las autoras Sissy Taran y Tiffany Howard en una conversación y celebración de su libro “We Are Resilient (Somos resilientes)”. Las autoras colaboradoras Grace Fisher, Emma Solano y Paula Lopez compartirán cómo sus experiencias han influido en su comprensión y vivencia de la resiliencia. Después de la charla habrá un momento para la firma de libros y se ofrecerán refrigerios.

Todos los asistentes también podrán disfrutar de una exhibición del arte de Grace Fisher en la Galería Lateral Oeste de Faulkner, durante todo el mes de agosto.

Exhibición de arte de Grace Fisher Recepción de First Thursday

Jueves 6 de agosto

4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner Oeste (En el 40 E. de la calle Anapamu)

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Conversación sobre el libro: “We Are Resilient”

Jueves 13 de agosto

5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (En el 40 E. de la calle Anapamu)

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Acerca de la Fundación Grace Fisher

La Fundación Grace Fisher se dedica a enriquecer la vida de personas con discapacidades mediante el poder transformador de las artes.

Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad. ¡Somos libros y mucho más!