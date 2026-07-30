Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 30 de julio de 2026 – Supera el calor y deslízate para una edición veraniega de Café y Comunidad el sábado 29 de agosto de 9:00 a 11:00 a.m. en el Rinkside Café, situado en la pista de patinaje Ice in Paradise (6985 Santa Felicia Drive). Únete al concejal Stuart Kasdin (Distrito 4), a la alcaldesa Paula Perotte y al jefe de Servicios de Policía de Goleta, el teniente Jarret Morris, para disfrutar de un café con hielo y una cálidaconversación. Esta es una gran oportunidad para hacer preguntas, dar opiniones y recibir actualizaciones sobre temas importantes que afectan al oeste de Goleta, como el ruido en el aeropuerto, la vivienda, la falta de vivienda, la seguridad vial y proyectos próximos como la gasolinera Barnsdall Rio-Grande. Se proporcionará interpretación en español.

Gracias a Ice in Paradise por ofrecer café, magdalenas y actividades gratuitas para los niños fuera del Rinkside Café y pases de programa gratis (no incluyen la renta de patines).

El concejal Stuart Kasdin dijo: “El inicio de un nuevo curso escolar siempre es ajetreado, pero espero que puedas sacar tiempo de tu sábado por la mañana para venir a conectar en esta reunión comunitaria. Espero verte y escuchar qué es importante para ti en el oeste de Goleta.”

La alcaldesa Paula Perotte dijo: “Disfruto mucho asistiendo a eventos de Café y Comunidad a lo largo del año. Puedo ver caras conocidas, conocer a más miembros de nuestra comunidad y llevaros la conversación.”

Aunque es un evento informal, el concejal Kasdin dará la bienvenida a todos a las 9:30 a.m., seguido de una hora para debatir temas candentes en la zona y hacer preguntas.

La ciudad organiza eventos de Café y Comunidad a lo largo del año en cada uno de los cuatro distritos. Para saber en qué distrito estás, introduce tu dirección en nuestro mapa interactivo Conoce tu distrito: https://tinyurl.com/GoletaDistrictMap. Los miembros de la comunidad están invitados a asistir a cualquier evento de Café y Comunidad, independientemente del distrito en el que vivan.

¡Nos vemos en el Rinkside Cafe!