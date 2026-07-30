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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Este agosto, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara celebrará el Mes Nacional de Concientización sobre el Manejo de Emergencias abriendo las puertas del Centro de Operaciones de Emergencia del condado para llevar a cabo dos eventos de puertas abiertas dinámicos e informativos. Estos eventos permiten a los residentes conocer, desde detrás de escena, cómo se gestionan las emergencias en el condado de Santa Bárbara.

¡Anoten las fechas en sus calendarios!

• miércoles 12 de agosto, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

• sábado 29 de agosto, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar: 4408 Cathedral Oaks Road, Santa Barbara, CA 93110

Personal de Manejo de Emergencias, encargado de apoyar al condado durante incendios, tormentas, incidentes de seguridad pública y otras emergencias, guiará a los visitantes a través del Centro de Operaciones de Emergencia. El público podrá conocer de cerca cómo fluye la información, cómo se toman las decisiones durante incidentes críticos y las herramientas y la tecnología que se utilizan para mantener segura a la comunidad. Los asistentes podrán conectarse con socios comunitarios que ofrecen recursos de preparación, disfrutar de un área para niños y ver algunos de los equipos utilizados durante la respuesta a emergencias. Se invita a participar a las familias, los estudiantes, los vecinos y cualquier persona interesada en la preparación y la respuesta ante emergencias.

“Estos eventos de puertas abiertas le permiten a nuestra comunidad conocer de primera mano el Centro de Operaciones de Emergencia, el lugar donde el condado y nuestros socios se reúnen para gestionar incidentes graves”, afirmó la directora de la Oficina de Manejo de Emergencias, Kelly Hubbard. “Saber cómo funciona el Centro de Operaciones de Emergencia ayuda a la comunidad a ver el trabajo que realizan los equipos de respuesta detrás de escena y cómo este respalda las medidas que todos tomamos para mantenernos preparados”.

El Mes Nacional de Concientización sobre el Manejo de Emergencias es una oportunidad para destacar el trabajo que garantiza la seguridad de las comunidades cuando se presentan emergencias. Gran parte del esfuerzo que protege a nuestra comunidad se lleva a cabo en el trasfondo, a través de la planificación, la coordinación y la capacitación. Estas acciones constantes facilitan que todos puedan responder y recuperarse cuando ocurren emergencias.

Acerca de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Barbara

La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM por sus siglas en inglés) del Condado de Santa Barbara, una división del Departamento de Bomberos del Condado, lidera los esfuerzos en todo el condado para prepararse ante emergencias, responder a ellas, recuperarse de ellas y mitigarlas. La OEM coordina el Centro de Operaciones de Emergencia del condado y trabaja en estrecha colaboración con socios locales, estatales, tribales, federales, de organizaciones sin fines de lucro y del sector privado para apoyar una respuesta eficaz ante incidentes, fortalecer la preparación de la comunidad y desarrollar la resiliencia a largo plazo en todo el condado de Santa Barbara.

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