Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una ola de calor en todo el condado de Santa Bárbara, que durará desde la mañana del viernes 31 de julio hasta la tarde del domingo 2 de agosto. Se ha emitido una Advertencia de Calor Extremo para el Valle de Cuyama y las montañas del interior del Condado de Santa Bárbara, mientras que un Aviso de Calor esta en efecto para la mayor parte del condado. También se espera ráfagas fuertes vientos al atardecer y la baja humedad que aumentan el riesgo de incendios, especialmente en el suroeste del Condado de Santa Bárbara.

Para obtener pronósticos del tiempo más detallados visite https://www.weather.gov/lox/

Alivio del calor comunitario

Además de las opciones comunitarias de enfriamiento, como centros comerciales, cines, parques y playas, los siguientes lugares están disponibles para el público en busca de alivio del calor excesivo:

Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama

Dirección: 4689 Carretera 166, New Cuyama, CA 93254

Número de teléfono: (805) 345-1961

Horario: Saturday and Sunday, 12:00 p.m. – 6:00 p.m.

El Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama tiene aire acondicionado.

Joseph Centeno Cuyama Aquatics Center

Dirección: 290 Wasioja Street, New Cuyama, CA 93254

Número de teléfono: (805) 345-1961

Horario: De martes a domingo, de 1:00 p. m. a 5:30 p. m.

Si usted es una persona que tiene una discapacidad, o necesidades funcionales o de acceso, y necesita transportación para una ubicación en la comunnidad, comuníquese con un proveedor de para-tránsito cercano a usted:

Easy Lift Santa Bárbara | 805-681-1181

SMOOTH Santa Maria | 805-922-8476

Santa Ynez Valley Transit Dial-A-Ride | 805-688-5452

COLT Lompoc | 805-736-7666

Precauciones durante altas temperaturas y consejos para mantenerse fresco: