Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una ola de calor en todo el condado de Santa Bárbara, que durará desde la mañana del viernes 31 de julio hasta la tarde del domingo 2 de agosto. Se ha emitido una Advertencia de Calor Extremo para el Valle de Cuyama y las montañas del interior del Condado de Santa Bárbara, mientras que un Aviso de Calor esta en efecto para la mayor parte del condado. También se espera ráfagas fuertes vientos al atardecer y la baja humedad que aumentan el riesgo de incendios, especialmente en el suroeste del Condado de Santa Bárbara.
Para obtener pronósticos del tiempo más detallados visite https://www.weather.gov/lox/
Alivio del calor comunitario
Además de las opciones comunitarias de enfriamiento, como centros comerciales, cines, parques y playas, los siguientes lugares están disponibles para el público en busca de alivio del calor excesivo:
Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama
- Dirección: 4689 Carretera 166, New Cuyama, CA 93254
- Número de teléfono: (805) 345-1961
- Horario: Saturday and Sunday, 12:00 p.m. – 6:00 p.m.
- El Centro de Recursos Familiares del Valle de Cuyama tiene aire acondicionado.
Joseph Centeno Cuyama Aquatics Center
- Dirección: 290 Wasioja Street, New Cuyama, CA 93254
- Número de teléfono: (805) 345-1961
- Horario: De martes a domingo, de 1:00 p. m. a 5:30 p. m.
Si usted es una persona que tiene una discapacidad, o necesidades funcionales o de acceso, y necesita transportación para una ubicación en la comunnidad, comuníquese con un proveedor de para-tránsito cercano a usted:
- Easy Lift Santa Bárbara | 805-681-1181
- SMOOTH Santa Maria | 805-922-8476
- Santa Ynez Valley Transit Dial-A-Ride | 805-688-5452
- COLT Lompoc | 805-736-7666
Precauciones durante altas temperaturas y consejos para mantenerse fresco:
- Beba muchas bebidas frescas no alcohólicas, especialmente aquellas sin azúcar o cafeína. No espere hasta tener sed para beber. Si tiene restricciones de líquidos por parte de su médico, pregunte cuánto debe beber mientras hace calor.
- Evite actividades peligrosas que puedan provocar chispas y empezar un incendio, como usar equipos de jardinería o remolcar con cadenas arrastrándolas por la carretera.
- Cuide a las personas que no estén al tanto de los peligros de las altas temperaturas o que no puedan reaccionar de forma adecuada, especialmente las personas de mayor edad, los niños pequeños y las mascotas. Este pendiente de sus vecinos.
- Limite la actividad al aire libre. Trate de programar actividades al aire libre durante las horas más frescas del día, como las horas de la mañana y la noche. Asegúrese de usar protector solar y descansar con frecuencia.
- Para aquellos que trabajan al aire libre, asegúrese de tomar descansos frecuentes en un área con sombra o en una habitación con aire acondicionado, si es posible. Manténgase hidratado y actúe moviéndose a un lugar más fresco si siente signos de agotamiento por calor.
- Descanse regularmente en la sombra o en una habitación con aire acondicionado. Unas horas de aire acondicionado pueden ayudar a que su cuerpo se mantenga más fresco. Darse una ducha o un baño frío también puede ayudar.
- Si no tiene aire acondicionado, considere hacer arreglos para pasar al menos parte del día en otro espacio que sea fresco. Los ventiladores eléctricos pueden dar comodidad, pero cuando la temperatura está por los 90 grados, no evitarán las enfermedades relacionadas con el calor.
- Use ropa adecuada. La ropa liviana, de colores claros y holgada funciona mejor.
- Conozca los signos del agotamiento por calor. Si alguien se marea, tiene náuseas o suda mucho, busque un lugar más fresco para él o ella inmediatamente.
- Conozca los signos de insolación. La insolación es mucho más serio que el agotamiento por calor. Los síntomas son similares al agotamiento por calor, pero también incluyen piel caliente y enrojecida. Con la insolación, la persona a menudo deja de sudar y la piel estará inusualmente seca. Si existe la posibilidad de insolación, llame al 911 de inmediato. ¡ La insolación es potencialmente mortal!
- No deje a los niños (y mascotas) sin cuidado en los vehículos. Solo se necesitan unos minutos en un día relativamente templado para que un vehículo alcance temperaturas letales.
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