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SANTA BÁRBARA, CALIFORNIA – 2 de agosto de 2026

El 2 de agosto de 2026, aproximadamente a las 9:50 p.m., el Departamento de Policía de Santa Bárbara recibió un reporte de una colisión de tránsito con lesiones graves entre un vehículo y un peatón en la cuadra 1200 de Coast Village Road.

Oficiales de policía, personal del Departamento de Bomberos y paramédicos acudieron a la escena y encontraron a un peatón adulto inconsciente sobre la carretera. El personal de emergencia comenzó a prestarle auxilio. El peatón fue transportado al Hospital Cottage para recibir tratamiento médico de emergencia.

La investigación preliminar indica que el vehículo circulaba hacia el este por Coast Village Road y que el peatón cruzaba hacia el sur cuando fue atropellado.

Debido a la gravedad de la colisión, la Unidad de Investigación de Tránsito del Departamento de Policía de Santa Bárbara fue llamada a la escena y actualmente se encuentra investigando el incidente.

El conductor del vehículo cooperó con los oficiales. No se sospecha que conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas haya sido un factor en esta colisión.

Se espera que la cuadra 1200 de Coast Village Road permanezca cerrada durante varias horas mientras continúa la investigación. Por favor, evite el área.

Esta es una investigación activa y no hay más información disponible en este momento.