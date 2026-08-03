Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 3 de agosto de 2026

Se invita a los residentes a asistir a las reuniones de participación comunitaria que se llevan a cabo a mediados de agosto y a aportar sus opiniones sobre el proyecto piloto de repintado de la calle De La Vina, entre las calles Padre y Valerio, antes de que se presente ante el Consejo Municipal. Acompaña al equipo del proyecto en la reunión virtual el 12 de agosto o en persona el 13 de agosto en la esquina sureste de las calles Mission y De La Vina. La Ciudad está considerando este proyecto piloto como parte de las obras de repavimentación previstas para principios de 2027 con el fin de mejorar la seguridad en la calle De La Vina, un corredor prioritario dentro de la iniciativa Visión Cero, con un historial de accidentes graves y colisiones mortales. ¡Comparte tus opiniones para ayudar a avanzar en la iniciativa Calles Seguras para Todos!

La Comisión de Circulación y Transporte revisará el proyecto el 27 de agosto y emitirá una recomendación al Consejo Municipal. Si el Consejo lo aprueba en otoño de 2026, el proyecto piloto se implementará en la primavera de 2027. Transcurrido un año, el personal evaluará los resultados. Si el proyecto reduce el número de colisiones y mantiene el acceso de los servicios de emergencia, el personal recomendará que el proyecto piloto se convierta en permanente.

Reunión Virtual: Proyecto Piloto de Repintado de la Calle De La Vina

Miércoles, 12 de agosto de 2026

Comienza a las 5:30 p.m.

Inscríbete en el seminario web de Zoom

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Mesa Informativa para la Comunidad: Proyecto Piloto de Repintado de la Calle De La Vina

Jueves, 13 de agosto de 2026

De 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Calle Mission y De La Vina

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Reunión del Comité de Circulación y Transporte

Jueves, 27 de agosto de 2026

Comienza a las 5:30 p.m.

Sala de Reuniones Públicas David Gebhard (630 Garden Street)

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Actualmente se están llevando a cabo mejoras en la seguridad de los peatones en las calles Padre, Pedregosa, Islay y Valerio. El proyecto incluye ampliaciones de acera, pasos de peatones de alta visibilidad y nuevas marcas viales diseñadas para mejorar la visibilidad, acortar las distancias de cruce y reducir la velocidad de los vehículos al girar. La financiación de estas obras procede de subvenciones estatales y federales.

Para obtener más información, visite Plan de Acción para Calles Seguras para Todos (SantaBarbaraCA.gov/SafeStreets).

Para registrarse y recibir notificaciones sobre el orden del día, enviar comentarios y participar en la reunión, visite la página del Comité de Transporte y Circulación (SantaBarbaraCA.gov\TCC).