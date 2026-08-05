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GOLETA, CA, 4 de Agosto de 2026 – ¿Conoces GVL Express? La ubicación temporal de la Biblioteca del Valle de Goleta, GVL Express, lleva abierta poco más de un año en el 6500 de Hollister Avenue Suite 105. La biblioteca está en una ubicación temporal mientras que la biblioteca principal en 500 N. Fairview está en construcción como parte del Proyecto ADA, de Seguridad y Mejora del Edificio de la Biblioteca del Valle de Goleta. El proyecto se centra en adaptar el edificio a los estándares actuales del código y mejorar las medidas de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad dentro de las instalaciones.

Mira nuestro vídeo para saber qué esperar cuando visites GVL Express. El vídeo también está disponible en inglés.

Qué debes saber al visitar GVL Express

Estacionamiento

Hay un total de 20 plazas de estacionamiento designados para los usuarios de la Biblioteca. Estos están marcados con la palabra “Biblioteca” en cada espacio. También hay dos plazas para personas con discapacidad para quienes tienen necesidades de accesibilidad. Además, hay amplio estacionamiento en la calle Los Carneros Way, así como estacionamiento adicional en el Ayuntamiento justo al lado. Ten en cuenta que cualquier coche aparcado en plazas marcadas para otros inquilinos puede estar sujeto a remolque.

Visitas con control de capacidad

La capacidad del GVL Express es de un total de 35 personas, así que en horas punta estamos preparados para medir cuántos usuarios hay dentro de la suite al mismo tiempo. Si esto ocurre, por favor espera una breve espera antes de entrar y la posibilidad de una visita “corta y agradable” dentro del GVL Express. Aunque nuestra biblioteca temporal se ha vuelto más popular desde que abrió el verano pasado, aún no hemos necesitado medir el acceso.

Horario y Devoluciones

El horario en GVL Express sigue siendo el mismo que en la Biblioteca del Valle de Goleta:

• Martes a jueves: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.• Viernes y sábado: 10:00 a.m. – 5:30 p.m.

• Domingo: 1:00 – 5:00 p.m.

• Cerrado el lunes

Las devoluciones se aceptan dentro del GVL Express durante el horario de apertura. Dos puntos exteriores de entrega de libros se encuentran en la entrada del Ayuntamiento de Goleta (130 Cremona Drive) y en la entrada al Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue) para ida y vuelta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los materiales se recuperan y se registran diariamente de martes a domingo. También se aceptan devoluciones en el Bookvan y en cualquier biblioteca Black Gold.

Computadoras

Hay cuatro computadoras disponibles para uso público. Los usuarios pueden acceder hasta a dos horas diarias de tiempo total de ordenador. Las sesiones duran 30 minutos cada una para permitir el acceso informático al mayor número posible de usuarios. Las reservas están disponibles bajo solicitud.

Los usuarios pueden acceder a internet, copiando, imprimiendo, procesando textos, correo electrónico y más. Para la comodidad y seguridad de todos los usuarios en el espacio más pequeño, se colocan pantallas de privacidad durante todas las sesiones de ordenador.

Colecciones

GVL Express tiene partes de cada colección disponibles para préstamo, con materiales de gran interés para todas las edades organizados por toda la suite. Se añaden regularmente nuevos lanzamientos, bestsellers y otros títulos populares a la colección, y las exposiciones creativas se rotan mensualmente. También hay una sala designada para la recogida de reservas para materiales prestados de otras bibliotecas de Black Gold.

Programas

Los programas de la biblioteca funcionan con fuerza en ubicaciones externas, incluyendo el Centro Comunitario de Goleta, parques y espacios abiertos, ¡e incluso la Playa de Goleta! Algunos programas de pequeña dimensión como las tutorías de tecnología se realizan presencialmente, mientras que la mayoría de nuestros programas han adoptado un modelo de servicio de divulgación mientras estamos en nuestra ubicación temporal. Consulta nuestro calendario completo de eventos en http://www.goletavalleylibrary.org/calendar.

Gracias por su continuo apoyo durante la construcción. ¡Esperamos darle la bienvenida a GVL Express!

Para más información, visita nuestra página web aquí: http://www.goletavalleylibrary.org/about/gvl-express.Información adicional sobre el proyecto de construcción y la campaña de capital separada para diseño de interiores está disponible en la página web del Proyecto de Mejora de la Biblioteca del Valle de Goleta.