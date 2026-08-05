Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 5 de agosto de 2026 – El Programa de Lectura de Verano de este año – Read-A-Palooza 2026 – terminó con fuerza el 31 de julio tras nueve semanas de descubrir historias, disfrutar de actuaciones divertidas y realizar actividades en toda la comunidad.

El Programa de Lectura de Verano es una tradición anual en las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez, con el objetivo de conectar a lectores de todas las edades con eventos y actividades locales y hacer que la lectura sea aún más gratificante mediante la obtención de premios.

¡El equipo de la biblioteca está encantado de felicitar a la comunidad por su activa participación en el programa de este año! Desde el 1 de junio, los lectores han registrado 44,458 días de lectura, completado casi 6,000 actividades y ganado 2,533 premios “Super Sunshine”, ¡un reconocimiento especial para niños de 12 años o menos por leer los siete días de la semana! La inscripción aumentó en 730 participantes respecto al año pasado, con múltiples opciones de registro y artistas primerizos que mantuvieron este programa de larga trayectoria fresco y emocionante.

Este verano, el objetivo del programa cambió a centrarse en desarrollar un hábito de lectura sostenible y duradero, registrando días de lectura en lugar de minutos o libros leídos, fomentando la participación continua durante todo el verano. El reto adicional de la actividad también incentivó a las familias a involucrarse con la comunidad de nuevas maneras.

“Fue estupendo escuchar las respuestas positivas de las familias ante los cambios en el programa. Los usuarios comentaron que era más sencillo de seguir y les gustaron las listas de actividades que les daban nuevas ideas para aventuras veraniegas”, dijo la bibliotecaria Kaeley Christensen.

Durante el Programa de Lectura de Verano se celebraron eventos gratuitos en cada una de las bibliotecas de nuestro sistema, con espectáculos de hula, clases de ciencias, conciertos al aire libre, proyecciones de películas y visitas a reptiles durante junio y julio en el Centro Comunitario Goleta, la Biblioteca de Buellton y la Biblioteca de Solvang. Los usuarios de todas las edades podían encontrar algo que hacer en una de nuestras bibliotecas casi todos los días, donde abundaban las oportunidades para aprender y conectar en los valles de Goleta y Santa Ynez.

Read-A-Palooza 2026 debe gran parte de su éxito a su increíble equipo de voluntarios adolescentes dedicados, que aportaron unas impresionantes 950 horas de servicio comunitario este verano.

Apoyaban al personal de formas esenciales, como asistir en eventos especiales, entregar premios a los participantes que informaban sobre su lectura, y tomar fotos e interactuar con las familias durante los espectáculos.Por último, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los numerosos patrocinadores locales cuyas generosas donaciones ayudaron a los participantes a alcanzar y superar sus objetivos de lectura. Una nota especial de agradecimiento para los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, los Amigos de la Biblioteca Buellton y los Amigos de la Biblioteca del Valle de Santa Ynez, cuyo importante apoyo financió incentivos para premios y eventos especiales durante todo el verano.

Los asistentes de GVL Express tendrán hasta el viernes 7 de agosto para canjear sus billetes para los sorteos del Gran Premio. ¡Pásate todo el año para encontrar muchos títulos y recursos temáticos de vuelta al cole para prepararte para tu próxima temporada de lecturas!

Por favor, consulte la lista completa de patrocinadores listados en orden alfabético a continuación: Albertson’s, panadería y café Birkholm, Blenders in the Grass, Bob’s Well Bread, The Book Loft, Brick Barn Wine Estate, California Nature Art Museum, Coffee House by Chomp, Community Clayworks, The Creation Station Fabric & Quilt Shop, Deckers Brands, Drover’s Doughnuts, Enjoy Bagels & Sweets, Amigos de la Biblioteca de Buellton, Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, Amigos de la Biblioteca del Valle de Santa Ynez, Goleta Valley Athletic Club, Habit Burger & Grill, The Home Connection – Solvang, Ice in Paradise, Industrial Eats, Ingeborg’s Danish Chocolates, Jersey Mike’s, Kaena Wine Co., Kona Ice, Lefty’s Coffee, Los Olivos, MOXI, el Museo Wolf de Exploración e Innovación, Mystic Merchant, Nana Thai, New Frontiers Natural Marketplace, la panadería Danish Village de Olsen, la lechería artesanal Rori, el Jardín Botánico de Santa Bárbara, Museo Marítimo de Santa Bárbara, Museo de Historia Natural y Centro Marítimo de Santa Bárbara, Zoológico de Santa Bárbara, Museo Histórico y Parques del Valle de Santa Ynez: Janeway Carriage House, Panadería Solvang, Salas de escape Solvang Ultimates, Deli de la Costa Sur, Montessori de la Costa Sur, Museo del Ferrocarril de la Costa Sur, YMCA Familiar Stuart C. Gildred, Subway (#5776), Ferretería y Centro de Jardinería Valley, Pizzería Woodstock y Yogurtland.