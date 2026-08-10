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SANTA BÁRBARA, CA – 8 de Augusto de 2026

El 8 de agosto de 2026, alrededor de las 00:45 a.m., el Centro de Comunicaciones de la Policía de Santa Bárbara recibió varias llamadas al 9-1-1 informando de una colisión entre un vehículo y un peatón en el 600 de la calle Chapala. Los oficiales de policía de Santa Bárbara respondieron y localizaron al peatón atropellado por el vehículo. Personal médico también estaba en el lugar y trasladó a la víctima al Hospital Cottage para recibir tratamiento médico adicional. El vehículo involucrado y el conductor fueron encontrados cerca del lugar del accidente. Las calles 600-700 de Chapala estuvieron temporalmente cerradas durante la investigación.

Hasta las 9:00 a.m. de esta mañana, el peatón permanece en el Hospital Cottage en condición estable. La investigación continúa.