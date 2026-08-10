Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 10 de agosto de 2026

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara está planificando el futuro, y nos gustaría contar con tu participación. Acompáñanos en uno de los tres talleres comunitarios donde tu voz nos ayudará a definir el próximo capítulo de la biblioteca. Cuéntanos qué funciona bien, qué falta y qué le gustaría ver más. Tanto si eres un entusiasta de la biblioteca desde hace años, estudiante, padre o madre, o simplemente sientes curiosidad, tus ideas son muy valiosas para nosotros.

Personas de todas las edades son bienvenidas. Se ofrecerán bocadillos ligeros. Habrá interpretación al español. ¡No necesitas tener una tarjeta de la biblioteca, solo tu voz!



Temas que trataremos:

¿Lo que más valoras de tu biblioteca?

¿Aspectos que podrían mejorar?

¿Las necesidades de tu comunidad?

¿Ideas para el futuro?

Elige el taller que mejor te convenga:

Lunes 17 de agosto

De 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Biblioteca Central, Faulkner Gallery (40 E. Anapamu St.)

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Martes 18 de agosto

De 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Biblioteca Eastside (1102 E. Montecito St.)

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Jueves 20 de agosto

De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Biblioteca Montecito (1469 East Valley Rd.)

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¿No puedes asistir a ninguno de estos talleres? Completa nuestra encuesta en línea, visita Encuesta Comunitaria de la Biblioteca (SBPLibrary.org/Survey2026).

Los talleres serán facilitados por LegacyWorks Group, una organización local independiente sin fines de lucro, para garantizar una conversación abierta e imparcial.

Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad. ¡Somos libros y mucho más!