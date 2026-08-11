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SANTA BÁRBARA, CA – 11 de agosto de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar una reducción significativa en la tarifa del permiso mensual para personas que se desplazan al trabajo (Monthly Commuter Permit) en el Lote 2 (Garaje Chapala), ofreciendo una opción de estacionamiento más económica para empleados del centro y visitantes habituales.

A partir del 1 de julio de 2026, la tarifa del permiso mensual se redujo de $165 a $95, lo que representa un ahorro de $70 al mes para quienes tienen un permiso. Esta reducción refleja el compromiso de la ciudad de ampliar el acceso a estacionamiento económico en el centro, al tiempo que apoya a los negocios locales, empleados y visitantes.

El Lote 2 está convenientemente ubicado en el centro de Santa Bárbara, con entradas por Canon Perdido y en 914 Chapala St. Ofrece a quienes tienen un permiso fácil acceso a negocios, restaurantes, oficinas y lugares de entretenimiento cercanos. La nueva tarifa hace que el estacionamiento mensual sea una opción más económica para quienes estacionan regularmente en el centro.

Para obtener más información sobre los permisos de estacionamiento mensual, visita Permisos de estacionamiento (SantaBarbaraCA.gov/ParkingPermits) o comunícate con la Oficina de Estacionamiento del Centro al (805) 564-5656.