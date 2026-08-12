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GOLETA, CA, 11 de agosto de 2026 – Si estás manejando por Goleta y notas cámaras instaladas recientemente en varias intersecciones, se van a usar para la detección de vehículos como parte del Proyecto de Actualización de Semáforos de Tráfico en Toda la Ciudad. Estas cámaras mejoradas no están actualmente en línea, pero una vez en operación detectarán cuando haya vehículos presentes y permitirán que el semáforo responda a la demanda del tráfico. Una vez en operación, detectarán cuando hay vehículos presentes y permitirán que el semáforo responda a la demanda del tráfico. Las cámaras no son lectores de placas ni cámaras de control de tránsito. No graban ni almacenan videos, no identifican vehículos ni personas, no emiten multas ni transmiten información a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

Desde que comenzó el proyecto de Actualización de Semáforos en Toda la Ciudad el 15 de junio de 2026, más de 30 intersecciones en toda la ciudad han sido mejoradas con botones peatonales, cámaras, placas retroreflectantes y otros componentes de semáforos.

Como recordatorio, durante la construcción algunos semáforos operan en modo de llamada o cronometraje predeterminado. Esto significa que las señales pueden funcionar con tiempos preestablecidos en lugar de responder a la demanda actual de tráfico, lo que puede resultar en retrasos adicionales. Los automovilistas deben planear el tiempo adicional de viaje al atravesar intersecciones afectadas.

Los semáforos volverán a su configuración normal de operación a medida que se complete el trabajo. Se espera que el proyecto esté terminado a principios de septiembre de 2026. Gracias de antemano por su paciencia. Si tienes alguna pregunta, por favor contácta a Administration-PW@cityofgoleta.gov.