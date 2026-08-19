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SANTA BÁRBARA, CA – 19 de agosto de 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara invita a la comunidad a celebrar la finalización del Proyecto de Cargadores para Vehículos Eléctricos (VE) de la Biblioteca Eastside con una ceremonia de inauguración el miércoles 26 de agosto a las 11:00 a.m., en la Biblioteca Eastside.

La nueva estación de carga cuenta con cuatro cargadores rápidos de corriente directa (DC) de 400 kilovatios (kW), disponibles para el público y alimentados con electricidad 100 % libre de carbono a través de Santa Barbara Clean Energy. Ubicados en el corazón del vecindario Eastside, estos cargadores se encuentran entre los más rápidos disponibles públicamente en la Costa Central de California, ofreciendo una carga conveniente y confiable, mientras amplían la infraestructura para vehículos eléctricos en toda la Ciudad.

Ceremonia de Inauguración de los Cargadores para VE de la Biblioteca Eastside

Miércoles, 26 de agosto de 2026

De 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Biblioteca Eastside (1102 E. Montecito St.)

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“Ampliar la red de estaciones de carga de la Ciudad ayuda a que tener un vehículo eléctrico sea más práctico para los miembros de nuestra comunidad, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire local”, dijo Jefferson Litten, gerente de la División de Energía y Clima (Energy & Climate Division Manager). “Proyectos como este ayudan a eliminar las barreras para la adopción de vehículos eléctricos, al mismo tiempo que apoyan los objetivos de la Ciudad a largo plazo en materia de clima y sostenibilidad”.

El proyecto recibió más de $500,000 de la California Energy Commission, la California Transportation Commission y el Proyecto de Ley del Senado 1 (SB 1), la Ley de Reparación de Carreteras y Responsabilidad de 2017. Los fondos de SB 1 fueron asignados por la California Transportation Commission a través de la Santa Barbara County Association of Governments (SBCAG). El proyecto fue planificado por la División de Energía y Clima de la Ciudad, en colaboración con la Biblioteca Pública de Santa Bárbara, que proporcionó el sitio para la instalación, y se llevó a cabo mediante una alianza público-privada con Carbon Solutions Group (CSG). El proyecto fue construido por Electric Vehicle Infrastructures, con el apoyo de Southern California Edison, y es operado a través de la red de estaciones de carga DirtRoad de CSG.

Para obtener más información sobre el proyecto, visite Eastside Library EV Charger Project (SantaBarbaraCA.gov/EastsideLibraryChargers).

Sobre el Proyecto de Ley del Senado 1

El Proyecto de Ley del Senado 1 (SB 1), la Ley de Reparación y Responsabilidad de Carreteras de 2017, ha invertido aproximadamente $5 mil millones al año en proyectos de transporte. Proporciona fondos que se distribuyen entre agencias estatales y locales. Los proyectos de infraestructura vial avanzan más rápidamente a través de las diferentes etapas de construcción según la disponibilidad de fondos, incluidos los proyectos que reciben financiamiento parcial de SB 1.

Visite build.ca.gov para conocer los proyectos de infraestructura transformadores que se están realizando en comunidades de toda California.