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(Santa Barbara, Calif.) – La Agencia de Agua del Condado de Santa Barbara se complace en anunciar a los ganadores del 27º Concurso Anual de Videos WaterWise para Escuelas Secundarias. En total, 26 estudiantes de seis escuelas en todo el condado enviaron 11 videos. Se desafió a los estudiantes a crear videos de 30 segundos centrados en el tema “Cultivar más allá del pasto: Reemplace su pasto para conservar agua, apoyar la naturaleza y mantener frescos los jardines”. La Agencia del Agua y los proveedores locales de agua organizan premios monetarios para las escuelas ganadoras. Patrocinadores del sector privado Carollo Engineers, La Buena 105.1 FM, Geosynterc Consultants, Enviroscaping, and Dudek proporcionan premios para los estudiantes ganadores de la siguiente manera:

• Primer Lugar (inglés): “Smart Lawns, Smart Future” de la escuela secundaria Dos Pueblos

• Primer Lugar (español): “A Monster Thirsty for Your Lawn” de la escuela secundaria Dos Pueblos

• Segundo Lugar: “My Lawn Drinks More Than I Do” de la escuela secundaria Valley Christian Academy

• Tercer lugar: “Let’s Talk Water” de la escuela secundaria Dos Pueblos

• Premio Elección del Público: “Let’s Talk Water”” de la escuela secundaria Dos Pueblos (310 “me gusta” en YouTube).

Cada año, los estudiantes compiten para crear videos de 30 segundos que sean educativos, entretenidos y creativos, y que comuniquen la importancia de usar el agua de manera eficiente en el condado de Santa Barbara. El tema de concurso fue elegido para enfatizar la relevancia del uso sustentable del agua en exteriores y los beneficios que los residentes del condado de Santa Barbara pueden lograr al sustituir zacates de alto consume por alternativas más eficientes.

¡Agradecemos a nuestros patrocinadores comunitarios por su generoso apoyo! Vea todos los videos enviados por los estudiantes y conozca más sobre nuestros patrocinadores visitando la página web High School Video Contest webpage en Waterwisesb.org.