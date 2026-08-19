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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Ya se encuentra abierta la inscripción para que las escuelas preparatorias del condado de Santa Bárbara participen en el programa Poetry Out Loud 2026–27. La persona que resulte campeona del condado de Santa Bárbara, así como el segundo y tercer lugar, recibirán tarjetas de regalo; la persona campeona del condado también recibirá un reconocimiento formal por parte de la Junta de Supervisores del condado de Santa Bárbara y avanzará a las Finales Estatales en Sacramento.

Quien obtenga el campeonato estatal de California recibirá un premio en efectivo, fondos para que su escuela adquiera material literario, un viaje con todos los gastos pagados a las Finales Nacionales en Washington, D.C., y la oportunidad de competir por becas universitarias. Las escuelas del condado de Santa Bárbara deben registrarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026 mediante el formulario de inscripción en línea.

Poetry Out Loud está abierto a cualquier programa de preparatoria de escuelas públicas, privadas, charter o de educación en el hogar dentro del condado de Santa Bárbara. Con una estructura similar a la de un concurso de ortografía (spelling bee), Poetry Out Loud inicia cada otoño cuando los estudiantes memorizan y recitan poemas seleccionados de una antología. Esta competencia nacional de recitación poética ayuda a los estudiantes a fortalecer sus habilidades de oratoria, desarrollar confianza y profundizar su apreciación por la literatura.

“Poetry Out Loud ha sido una forma increíble de entusiasmar a mis estudiantes con la lectura de una variedad de estilos poéticos”, señaló Kristen Kurth, profesora de inglés en la Preparatoria Righetti. “Me encanta cuando los estudiantes que no están muy entusiasmados con la materia de inglés encuentran un poema específico que les habla de alguna manera y luego quieren mostrar a los demás cómo los atrapó”.

Los maestros, administradores o personal escolar pueden optar por impartir el programa en clase o una actividad optativa, club o actividad extracurricular y pueden solicitar apoyo adicional de poetas mentores. Aquellos estudiantes cuya escuela no cuente con el programa pueden comunicarse directamente con la Oficina de Arte y Cultura del Condado para conocer otras opciones de participación.

La competencia Poetry Out Loud del Condado de Santa Bárbara está programada para el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m. en la Sala de Audiencias de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara (Santa Barbara County Board of Supervisors Hearing Room), en Santa Bárbara.

“El concurso Poetry Out Loud ayuda a desarrollar las habilidades de oratoria, inspirar confianza y enriquecer la educación artística de quienes participan”, dijo Mark Oliver, presidente de la Comisión de Artes del Condado. “La Comisión de Artes del Condado alienta a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad única a nivel del condado para sobresalir”.

Las escuelas pueden aprender más sobre el programa y registrarse a través del sitio web de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.

Acerca de Poetry Out Loud

Poetry Out Loud es una alianza entre el Fondo Nacional para las Artes (National Endowment for the Arts), la Poetry Foundation y agencias de arte estatales y locales. Desde 2005, el programa ha beneficiado a millones de estudiantes en todo el país al combinar la educación literaria con la oratoria, la interpretación artística y la oportunidad de obtener becas a través de una serie de competencias a nivel escolar, del aula, regional, estatal y nacional. Para obtener más información, visite poetryoutloud.org.