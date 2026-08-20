Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) – El Departamento de Salud del Condado de Santa Barbara (County Health) en colaboración con socios locales del ámbito sanitario y de la comunidad, anima a la ciudadanía a participar en los próximos eventos, cuyo objetivo es poner al alcance de los residentes, las familias y los profesionales sanitarios información sanitaria, servicios y recursos comunitarios.

Entrenamiento sobre apoyo a la lactancia y vías de derivación

El jueves 20 de agosto de 2026, de las 12:00p a la 1:00p, CenCal Health, en colaboración con los profesionales de lactancia del programa WIC del condado de Santa Bárbara, ofrecerá una formación virtual sobre «Apoyo a la lactancia y vías de derivación» dirigida a profesionales sanitarios y comunitarios, con motivo del Mes Nacional de la Lactancia Materna.

Esta formación virtual se centrará en reforzar los conocimientos sobre lactancia, la educación temprana de las pacientes y la coordinación de las derivaciones entre la atención prenatal y posparto. Los participantes también recibirán información sobre los recursos de CenCal Health y del programa WIC, así como sobre las vías de derivación para acceder a los servicios de consultores certificados internacionalmente en lactancia (IBCLC, por sus siglas en inglés) a través de la prestación de Medi-Cal. Es necesario inscribirse.

Feria de Recursos Familiares + Libros y Burbujas

El viernes 21 de agosto de 2026, se invita a las familias a celebrar el Mes Nacional de la Lactancia Materna en la Feria de Recursos Familiares + Libros y Burbujas, que tendrá lugar en el parque Ryon de Lompoc, de 10:00am a 12:30pm.

Este evento gratuito y para toda la familia contará con cuentacuentos bilingües, un círculo de apoyo a la lactancia materna, actividades infantiles, recursos comunitarios y la actividad Libros y Burbujas «Books & Bubbles» con la biblioteca móvil «Charlotte’s Web». Las familias también podrán recibir pañales, libros infantiles y otros obsequios hasta agotar existencias.

Cambios en Medi-Cal: reunión pública en Lompoc

El miércoles 26 de agosto de 2026, de las 5:30 pm a las 7:30 pm, se invita a los miembros de la comunidad a una reunión pública sobre los cambios en Medi-Cal que tendrá lugar en el auditorio de la escuela El Camino (1320 N. J St., Lompoc) para informarse sobre cómo mantener la cobertura de Medi-Cal y ponerse en contacto con los recursos locales y el apoyo comunitario. Las puertas se abrirán a las 5 pm.

El evento es gratuito e incluye cena. Habrá servicio de interpretación en español y mixteco. Se recomienda inscribirse con anticipación para facilitar la planificación de la asistencia y el suministro de comida.

Estos eventos forman parte de los esfuerzos continuos de County Health y de los socios comunitarios para facilitar a los residentes del condado de Santa Bárbara el acceso a información, servicios y recursos sanitarios.

Para obtener más información, incluidos los detalles de la inscripción y los datos específicos del evento, se anima a los miembros de la comunidad a consultar los folletos adjuntos.