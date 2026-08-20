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SANTA BARBARA, Calif. — La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara está aceptando solicitudes de 11 miembros de la comunidad para formar parte de un nuevo comité asesor que ayudará a orientar el estudio del corredor de la Ruta Estatal (SR) 135/Broadway entre Santa María y Orcutt.

SBCAG busca personas que conozcan el corredor, ya sea porque lo recorren en auto, en autobús, a pie o en bicicleta; porque tienen un negocio en las cercanías; porque viven en la zona o porque prestan servicios a las comunidades que esté conecta. No se requiere experiencia en planificación del transporte.

Los formularios de solicitud están disponibles en inglés y español. Se puede proporcionar asistencia lingüística, incluida la interpretación, para apoyar a los solicitantes y a los miembros del comité que no hablen ni escriban en inglés.

Los 11 puestos del Comité Asesor de Partes Interesadas del Estudio del corredor de la SR 135 incluyen:

● Cuatro representantes del área de Orcutt

● Cuatro representantes del área de Santa María

● Tres representantes generales procedentes de empresas, organizaciones sin fines de lucro, operadores de transporte de carga o entidades gubernamentales que prestan servicios en todo el corredor

La Ruta Estatal 135, también conocida como Broadway a su paso por Santa María, conecta dos comunidades en crecimiento, pero funciona de manera diferente de un extremo al otro. El corredor pasa de ser una vía rápida a una arteria de alta velocidad y, posteriormente, a una calle urbana con semáforos, tráfico transversal y accesos a negocios.

El estudio abarca la SR 135 desde la avenida Clark en Orcutt hasta la U.S. 101 en Santa María y evaluará las necesidades de transporte actuales y futuras relacionadas con la seguridad, la congestión, la vitalidad económica y el acceso multimodal. Identificará posibles mejoras a corto y largo plazo para las vías, el transporte público, los peatones, los ciclistas y el movimiento de carga, y evaluará la viabilidad de un servicio de transporte rápido en autobús a lo largo del corredor.

Los miembros del comité aportarán las perspectivas de la comunidad a ese trabajo al debatir los desafíos actuales en materia de transporte, revisar la información y las posibles mejoras, y brindar aportaciones a medida que se elaboren las recomendaciones.

El comité está estructurado para brindar una representación específica tanto para Santa María como para Orcutt, al tiempo que reúne perspectivas sobre los temas de transporte que afectan a todo el corredor.

Los miembros del comité desempeñarán sus funciones sin remuneración. Se espera que los miembros comiencen a reunirse en el otoño de 2026 y continúen hasta el otoño de 2027, con aproximadamente cuatro reuniones presenciales previstas durante el estudio. Se podrán programar reuniones adicionales si fuera necesario. Las reuniones se llevarán a cabo de conformidad con la Ley Ralph M. Brown de California y estarán abiertas al público.

El Estudio del Corredor de la SR 135 está a cargo de SBCAG en colaboración con la ciudad de Santa María, el condado de Santa Bárbara y el Distrito 5 de Caltrans. El estudio cuenta con el apoyo de una subvención de Caltrans para la planificación del transporte sostenible. Sus recomendaciones servirán de base para futuras inversiones en transporte por parte de las agencias locales y de Caltrans.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza a las 11:59 p. m. del domingo 20 de septiembre, y los formularios están disponibles en inglés y español.

Para obtener más información y presentar su solicitud, visite http://www.sbcag.org.

Una vez finalizado el período de reclutamiento, se revisarán las solicitudes para verificar que estén completas y cumplan con los requisitos. El Comité de Planificación Subregional del Condado del Norte evaluará a los candidatos y presentará recomendaciones a la Junta Directiva de SBCAG, la cual realizará los nombramientos definitivos.

Las preguntas sobre el proceso de solicitud o sobre la participación en el comité pueden dirigirse a info@sbcag.org o al (805) 600-4477.

Acerca del estudio del corredor de la Ruta Estatal 135

El Estudio del corredor de la Ruta Estatal 135 evaluará las necesidades de transporte y las posibles mejoras a lo largo de la SR 135, entre la Avenida Clark en Orcutt y la U.S. 101 en Santa María. El estudio analizará la seguridad, la congestión, la vitalidad económica y el acceso multimodal, e identificará posibles mejoras para quienes conducen, utilizan el transporte público, caminan o andan en bicicleta, así como para las empresas y los usuarios del transporte de carga.