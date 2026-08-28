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(SANTA BARBARA, CA) – El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) se complace en anunciar que ya están disponibles tres nuevos tableros interactivos de salud pública gracias al esfuerzo del equipo de epidemiología. El tablero de evaluación de la vacunación escolar, el tablero de virus respiratorios y el tablero de enfermedades transmisibles se lanzaron a principios de este mes y están disponibles en la página web de County Health.

«El equipo de epidemiología se enorgullece de presentar estos nuevos tableros que brindad información accesible e interactiva», declaró Michelle Wehmer, epidemiológica de salud pública. «Mantener a nuestra comunidad mejor informada sobre las tendencias de salud que afectan a nuestro condado apoya la toma de decisiones informadas y a la prevención de enfermedades.»

Los tableros se han desarrollado para reforzar la transparencia pública y la accesibilidad a los datos que se establecieron durante la pandemia de COVID-19. Proporcionan datos actualizados y accesibles para ayudar a los residentes, a los profesionales médicos y a los colaboradores de la comunidad a comprender mejor las tendencias importantes en materia de salud pública en nuestra comunidad.

Tablero de evaluación de la vacunación escolar:

https://www.countyofsb.org/ch-immunization-school-resources

El tablero de evaluación de la vacunación escolar muestra las tasas anuales de vacunación comunicadas por las escuelas con clases de kínder y los centros de cuidado infantil de todo el condado de Santa Bárbara. Los datos se presentan por ciudad y por condado para mostrar las tendencias de vacunación a lo largo del tiempo. Las personas que lo utilicen pueden explorar los datos mediante filtros interactivos, como el año de referencia, el tipo de centro, la ciudad y la vacuna, para consultar información más detallada sobre la vacunación. Los datos se actualizan anualmente después del otoño, cuando los centros educativos comunican sus datos.

Tablero de virus respiratorios:

https://www.countyofsb.org/ch-epidemiology

El tablero de virus respiratorios provee una perspectiva general sobre actividad y severidad de la influenza, el virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés), y COVID-19 en el condado de Santa Barbara. El tablero reemplazará los informes respiratorios quincenales que se publicaban anteriormente en la página web. El tablero actualmente muestra los datos finales de la temporada de virus respiratorios de 2025 a 2026 hasta la semana epidemiológica 18. Actualizaciones resumirán a finales de octubre cuando empieza la época de influenza y se publicara cada otro viernes hasta mediadas de mayo.

Tablero de enfermedades transmisibles:

https://www.countyofsb.org/ch-epidemiology-data-communicable-disease-quarterly-reports

Este tablero interactivo ofrece una visión general sobre la incidencia de enfermedades transmisibles en el condado de Santa Barbara. Usuarios pueden consultar el numero de casos y las y tasas anuales, las tendencias a largo plazo, las características demógrafas y distribución geográfica cuando corresponda. Los datos se actualizan cada trimestre y su objetivo es apoyar la vigilancia de la salud pública, informar a los socios comunitarios y aumentar la transparencia sobre las tendencias de las enfermedades transmisibles en el condado.