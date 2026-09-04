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SANTA BÁRBARA, CA – 31 de agosto de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara ha nombrado a ArtLabbé como el ganador del Premio “Business in Art” de 2026, en reconocimiento al trabajo de la organización sin fines de lucro para apoyar a artistas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y por ampliar las oportunidades de participación en la vida cultural de Santa Bárbara.

Establecido en 2005 por el Comité Asesor de Artes de la Ciudad de Santa Bárbara, el Premio anual “Business in Art” reconoce a negocios locales que demuestran liderazgo en el apoyo a las artes mediante programas, asociaciones o filantropía innovadores. Los miembros de la comunidad nominan a los negocios para el premio, y el ganador es seleccionado por el Comité Asesor de Artes de la Ciudad.

“Entre todos los candidatos considerados para el premio, ArtLabbé se distinguió no solo por establecer un negocio orientado al arte, sino también como un socio comunitario sin fines de lucro, que utiliza su plataforma para abogar por y colaborar con comunidades neurodivergentes desatendidas”, afirmó Darrell McNeill, presidente del Comité Asesor de Artes. “Su modelo estimula la creatividad y asegura que este sector sea visible y pueda expresarse plenamente.”

ArtLabbé atiende a más de 150 personas en Santa Bárbara mediante educación artística, programas vocacionales y otras oportunidades creativas. Sus programas incluyen la Academia ArtLabbé, que ofrece clases semanales gratuitas de música y artes visuales; Liberté, una competencia internacional de arte y poesía para artistas neurodivergentes; y ArtLabbé Artisans, un programa vocacional que brinda oportunidades para que los participantes generen ingresos a través de su trabajo mientras desarrollan habilidades profesionales.

“Como una organización sin fines de lucro pequeña que apenas celebra su primer aniversario, recibir este reconocimiento es un privilegio enorme para nosotros”, comentó Nathaniel Grotenhuis, director ejecutivo de ArtLabbé Santa Bárbara. “Queremos agradecer a la ciudad por su continuo apoyo y colaboración mientras trabajamos para ofrecer programas gratuitos de arte y musicoterapia a nuestra comunidad de personas con necesidades especiales en Santa Bárbara.”

ArtLabbé será reconocido públicamente el domingo 27 de septiembre como parte de la Ceremonia de Premios de Santa Bárbara Beautiful. El premio “Business in Art” es honorario y no incluye un premio monetario. ArtLabbé recibirá un certificado conmemorativo para exhibición, junto con reconocimientos a nivel municipal y del condado.

Entre los ganadores anteriores del Premio “Business in Art” se encuentran Ablitt’s Fine Cleaners & Tailors, Montecito Bank & Trust, Grace Fisher Foundation, The Santa Barbara Independent y lynda.com.

Para más información, visite la página de los Premios al Liderazgo de la Oficina de Artes y Cultura.

Acerca de la Oficina de Artes y Cultura del Condado de Santa Bárbara:

La Oficina de Artes y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC) sirve como la entidad gubernamental local que coordina proyectos y programas de arte y cultura. La Oficina representa una larga colaboración entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y es Socio Estatal-Local del Consejo de Artes de California. A través de sólidas alianzas público-privadas, la SBCOAC busca apoyar e impulsar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visita el sitio web de la SBCOAC.