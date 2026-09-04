Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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GOLETA, CA, 2 de septiembre de 2026 – ¡La Semana del Arroyo 2026 ya casi llega y hay muchas oportunidades para participar! La celebración de este año se llevará a cabo del sábado 19 de septiembre al sábado 26 de septiembre, con actividades para personas de todas las edades que buscan conectarse con nuestros cuerpos de agua locales, aprender sobre ellos y ayudar a cuidarlos.

Desde actividades de arte y jornadas de limpieza hasta un recorrido guiado, habrá algo para todos.

¡Unámonos para celebrar y proteger los arroyos, las cuencas hidrográficas y el océano que hacen de Goleta un lugar tan especial!

Aquí tienes las formas de participar:

Sábado, 19 de septiembre

9:00 a.m. – 12:00 p.m. – Día de Limpieza Costera

Únete a millones en todo el mundo para este evento anual. Localmente, ayuda a limpiar:

• Ellwood Bluffs y Playa

• Playa de Haskell

• Lago Los Carneros

• Arroyo Devereux

• Regístrate y visita todos los sitios en exploreecology.org/coastal-cleanup-day

9:00 a.m. – 1:00 p.m. – Embellece Goleta: Entrega gratuita de artículos voluminosos

Deshágase de manera segura de artículos que ya no necesita en Phelps Road, entre Cannon Green Drive y Pacific Oaks Road. Se aceptarán artículos como colchones, bases para colchón, muebles, tarimas de madera, llantas, entre otros. Por favor, no traiga aparatos electrónicos, residuos peligrosos ni medicamentos; estos artículos no serán aceptados.

Jueves, 24 de septiembre

3:00 – 5:00 p.m. – Recorrido a pie por el arroyo San José

Acompáñenos en un recorrido a pie por el Arroyo San Jose junto con Environmental Defense Center, el Proyecto Comunitario del Arroyo del Vecindario de Old Town Goleta, el Control de Inundaciones del Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Goleta. Envíe un correo electrónico a BTrautwein@EnvironmentalDefenseCenter.org para reservar su lugar.Viernes, 25 de septiembre

5:30 – 7:00 p.m. – Recepción del Concurso de Arte de la Semana del Arroyo

Venga a disfrutar la creatividad de artistas locales de todas las edades que participaron en el Quinto Concurso Anual de Arte de la Semana del Arroyo. Dirígete al Centro Comunitario Goleta (5679 Hollister Avenue) para conocer a los ganadores y ver las obras de arte en exhibición. El tema de este año: Historia bajo la superficie: Arte inspirado en nuestros arroyos, océanos y cuencas hidrográficas. Más información aquí.

Manténgase Informado

Para ver la lista completa de eventos de la Semana dek Arroyo en la Costa Sur, visite SBCreekWeek.com. También puedes ver las actividades de Goleta en http://www.CityofGoleta.org/CreekWeek.