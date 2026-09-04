Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara Conmemorará el 25. Aniversario de los Atentados del 11 de Septiembre

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Qué: Ceremonia conmemorativa del 11 de septiembre

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, de 9:00 a 9:15 a.m.

Dónde: Las 16 estaciones del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara

Condado de Santa Bárbara, Calif. – Al conmemorarse el 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara hará una pausa para honrar a miles de personas que perdieron la vida y reconocer el impacto duradero que ese día sigue teniendo en nuestra nación, nuestros socorristas y nuestras comunidades.

A las 9:00 a.m. del viernes 11 de septiembre de 2026, las 16 estaciones del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara llevarán a cabo una breve ceremonia que incluirá izar la bandera estadounidense a media vara y guardar un minuto de silencio. Esta tradición honra a los 343 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, a los agentes del orden público, al personal militar y a los miles de civiles que perdieron la vida ese día, así como a los sobrevivientes y a las familias que continúan honrando su memoria.

Se invita al público a acompañarnos en cualquiera de las estaciones de bomberos del Condado.

Su presencia en estas ceremonias representa una muestra sencilla pero significativa del apoyo de nuestra comunidad y de nuestro recuerdo compartido.