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Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara Conmemorará el 25. Aniversario de los Atentados del 11 de Septiembre

Author Image By Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara
Fri Sep 04, 2026 | 10:56am
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Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Qué: Ceremonia conmemorativa del 11 de septiembre

Cuándo: Viernes 11 de septiembre de 2026, de 9:00 a 9:15 a.m.

Dónde: Las 16 estaciones del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara

Condado de Santa Bárbara, Calif. – Al conmemorarse el 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara hará una pausa para honrar a miles de personas que perdieron la vida y reconocer el impacto duradero que ese día sigue teniendo en nuestra nación, nuestros socorristas y nuestras comunidades.

A las 9:00 a.m. del viernes 11 de septiembre de 2026, las 16 estaciones del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara llevarán a cabo una breve ceremonia que incluirá izar la bandera estadounidense a media vara y guardar un minuto de silencio. Esta tradición honra a los 343 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, a los agentes del orden público, al personal militar y a los miles de civiles que perdieron la vida ese día, así como a los sobrevivientes y a las familias que continúan honrando su memoria.

Se invita al público a acompañarnos en cualquiera de las estaciones de bomberos del Condado.

Su presencia en estas ceremonias representa una muestra sencilla pero significativa del apoyo de nuestra comunidad y de nuestro recuerdo compartido.

Fri Sep 04, 2026 | 21:07pm
https://www.independent.com/2026/09/04/departamento-de-bomberos-del-condado-de-santa-barbara-conmemorara-el-25-aniversario-de-los-atentados-del-11-de-septiembre/

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