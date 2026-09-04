Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 2 de septiembre de 2026 – Septiembre es el Mes Nacional de Preparación y la Ciudad de Goleta está animando a USTEDES a participar. En su reunión del 1 de septiembre de 2026, el Ayuntamiento de Goleta emitió una proclamación y un llamado a la acción para que la comunidad tome medidas AHORA y esté preparada ante una emergencia. La proclamación fue aceptada por algunos de los instructores del Programa del Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias de la Ciudad y por el Gerente de Servicios de Emergencia de la Ciudad, Jason Levy, quien aparece en el video del Mes Nacional de Preparación de la Ciudad. Mira el video aquí.

Nos estamos asegurando de estar listos aquí en la Ciudad y queremos que tú también lo estés. El Sr. Levy dijo: “Saber qué hacer antes, durante y después de un desastre es clave. Recuerda, una comunidad lista es una comunidad preparada, y todo comienza contigo.”

El 1 de septiembre de 2026, el condado de Santa Bárbara emitió un comunicado de prensa anunciando su tema local de este año “Las comunidades conectadas son comunidades resilientes”, destacando la importancia de mantenerse informados, apoyarse mutuamente y prepararse juntos. Lee el comunicado de prensa aquí.

A lo largo de este mes, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Bárbara destacará un tema de preparación cada semana para ayudar a los residentes a desarrollar habilidades fundamentales de preparación paso a paso. La Ciudad de Goleta compartirá estos temas en nuestras plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram y X) cada semana.

Semana 1: Conoce tu riesgo

Semana 2: Haz un plan

Semana 3: Arma un Kit

Semana 4: Mantente Informado

Esperamos que nos sigas y aproveches este mes para que tú y tus seres queridos estén listos para la próxima emergencia. Para más consejos y cómo puedes involucrarte para hacer tu comunidad más segura, visita http://www.CityofGoleta.org/Preparednesscityofgoleta.org/preparedness.

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