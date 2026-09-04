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(SANTA BARBARA, California) – El condado de Santa Barbara se enorgullece de participar en el Mes Nacional de la Preparación, una campaña anual a nivel nacional que anima a las personas, las familias y las comunidades a tomar medidas proactivas para estar preparados ante emergencias. El tema local de este año, «Las comunidades conectadas son comunidades resilientes», destaca la importancia de mantenerse informados, apoyarse mutuamente y prepararse juntos.

Dado que nuestra región sigue enfrentándose a peligros como incendios forestales, tormentas y terremotos, y considerando que se espera que el fenómeno de El Niño de este año traiga períodos de lluvias invernales más intensas, el condado anima a los residentes a aprovechar este mes para fortalecer su preparación personal y comunitaria.

“Desde nuestros valles rurales hasta nuestras comunidades costeras, el condado de Santa Barbara se enfrenta a una amplia gama de peligros, y la preparación es una responsabilidad compartida por todos nosotros. Cuando los residentes se mantienen conectados, planifican con anticipación y se cuidan unos a otros, fortalecemos nuestra capacidad para responder y recuperarnos durante las emergencias”, dijo Kelly Hubbard, directora de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara.

A lo largo de septiembre, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara y sus socios en todo el condado destacarán un tema de preparación cada semana para ayudar a los residentes a desarrollar, paso a paso, habilidades básicas de preparación. Cada tema incluye medidas prácticas y sencillas que los residentes pueden tomar para reforzar su seguridad, apoyar a sus vecinos y mantenerse conectados, especialmente durante períodos de mayor actividad estacional, como incendios forestales o tormentas invernales más intensas.

Semana 1: Conoce tus riesgos

Se anima a los residentes a informarse sobre los peligros locales, como los incendios forestales, las tormentas, los terremotos y los posibles impactos del clima invernal. Comprender los riesgos y compartir información con los vecinos contribuye a crear una comunidad más segura y conectada.

La información sobre peligros está disponible en el mapa de información sobre riesgos comunitarios.

Semana 2: Elabora un plan

Los hogares preparados comienzan con un plan. Las familias deben discutir los métodos de comunicación, los lugares de encuentro, las consideraciones de evacuación y las medidas que deben tomar si se separan durante una emergencia. Al elaborar un plan que funcione para un tipo de peligro, los hogares suelen estar mejor preparados para muchos otros. Los recursos de planificación están disponibles en ReadySBC.org.

Semana 3: Prepara un kit

Un kit de emergencia bien surtido garantiza que su hogar cuente con los suministros esenciales durante un desastre. Los artículos incluyen agua, comida, cargadores, medicamentos, linternas, documentos importantes y suministros para mascotas. En años con un clima invernal más intenso, es útil contar con un lugar de almacenamiento a prueba de agua y suministros listos para posibles cortes de energía.

Semana 4: Mantente informado

Mantenerse informado es una de las partes más importantes de la preparación. Los residentes deben seguir a las agencias confiables, suscribirse a las alertas y saber dónde acceder a actualizaciones verificadas, como el mapa de zonas de emergencia del condado, los avisos meteorológicos estacionales e información importante sobre seguridad pública.

Suscríbete a las alertas de ReadySBC en ReadySBC.org.

Fortalecer la resiliencia del condado de Santa Barbara requiere la participación de todos: personas, familias, vecindarios y organizaciones. Mantenerse conectado garantiza que toda la comunidad esté lista para responder a emergencias durante todo el año.

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