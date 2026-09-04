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CONDADO DE SANTA BÁRBARA, California — El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, en colaboración con el Centro Cheadle para la Biodiversidad y la Restauración Ecológica de la UCSB, ha programado provisionalmente una quema prescrita de dos días en la laguna de UCSB, cerca de Campus Point y Coal Oil Point, con un periodo previsto para mediados de septiembre. Esta quema forma parte de los esfuerzos continuos de gestión para controlar las hierbas no nativas y establecer vegetación nativa de matorral costero. Aprovechando la experiencia de quemas anteriores exitosas, esta intervención se llevará a cabo en un día del periodo programado que presente la menor cantidad de niebla —para generar suficiente calor y reducir la viabilidad de semillas de especies no nativas— y que ofrezca las mejores condiciones para la dispersión.

Se quemará aproximadamente un acre de pastizal y vegetación de matorral costero (*Coastal Sage/Bluff Scrub*). Sujeto a las condiciones, la quema está programada para comenzar a última hora de la mañana o a primera hora de la tarde y finalizar antes de las 4:00 p. m., en un día autorizado para quemas; es probable que la quema en sí dure menos de una hora. El personal del Distrito de Control de Contaminación del Aire (APCD) del condado de Santa Bárbara ha revisado el Plan de Gestión de Humo y ha establecido condiciones para minimizar el impacto del humo en el condado. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para alejar el humo del a población.

Esta quema prescrita está planificada y coordinada por los Distritos de Control de la Contaminación del Aire (APCD) de los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo, San Joaquín Valley y Ventura, junto con la Junta de Recursos del Aire de California, con el fin de minimizar los impactos en la calidad del aire de las comunidades circundantes. La quema está sujeta a condiciones meteorológicas y de calidad del aire que favorezcan la dispersión del humo. Si las condiciones no son las adecuadas, la quema se reprogramará.

Debido a los cambios en el viento y las condiciones meteorológicas, resulta difícil predecir qué zonas del condado —si es que alguna se ve afectada— podrían sufrir el mayor impacto del humo derivado de la quema. Si huele humo, tome precauciones y actúe con sentido común para reducir los posibles efectos nocivos para la salud, limitando las actividades al aire libre. Cuando huela humo o sea visible en su zona, evite realizar actividades físicas intensas en el exterior y permanezca en espacios cerrados siempre que sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para los niños, las personas mayores y aquellas que padecen afecciones cardíacas o pulmonares. Si usted es sensible al humo, considere trasladarse temporalmente a otro lugar y mantenga cerradas todas las puertas y ventanas durante el díade la quema. Los síntomas de la exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, falta de aire o dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, náuseas y fatiga o mareos inusuales. Por favor, extreme las precauciones al conducir cerca de las zonas donde se realizan quemas controladas.

Para más información sobre la calidad del aire en el condado, visite http://www.OurAir.org.

Para ver un mapa de quemas prescritas a nivel estatal y otras características, visite la página de internet del Sistema de Información y Reporte de Fuego Prescrito (PFIRS):https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php